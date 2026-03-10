Docentes no descartan continuar con la manifestación por tiempo indefinido

Los educadores están dispuestos a mantener la medida de fuerza hasta que haya un acuerdo entre los docentes y las autoridades del Gobierno nacional que no afecte el derecho de los trabajadores de todo el país, según expresaron los representantes gremiales.

La coordinadora departamental de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN) y presidenta de la Comisión de Base de San Estanislao, licenciada Fabiola López, comentó que, por el momento, la movilización es hasta mañana miércoles, pero que esto se puede prolongar por más tiempo si la Cámara Alta no introduce el pedido de modificación al proyecto de ley que ya tiene media sanción aprobada en la Cámara de Diputados, subrayó.

Traslado a Asunción y concentración en los diferentes puntos

La dirigente sindical manifestó que para mañana, miércoles, se organiza el traslado de una gran cantidad de educadores a Asunción para acoplarse a sus colegas docentes y a los otros gremios en la manifestación prevista en las cercanías del Congreso Nacional. Otros educadores se instalarán nuevamente en distintos puntos de concentración del departamento de San Pedro, refirió.

Lugares de manifestación

Para mañana se prevén manifestaciones con bloqueos intermitentes del tránsito sobre las rutas PY08, PY03, PY22 y la D006 en son San Estanislao, Gral. Aquino, Villa del Rosario, Liberación, Capiibary y Santa Rosa del Aguaray.

Respeto al reclamo de los educadores

El dirigente de la Otep Auténtica, Darío Flecha, recomendó a los congresistas respetar el derecho de los docentes y no perjudicar a este sector que, mediante varios años de lucha, logró que muchas de las reivindicaciones se pudieran conseguir. En estos momentos, pretender desconocer esos logros, es un acto de falta de respeto al sacrificio de los educadores, enfatizó Flecha.