Hace seis años, Paraguay se detuvo por el covid

Hace exactamente seis años, por recomendación del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el Gobierno suspendió todas las actividades públicas y privadas donde se registraran aglomeraciones de personas, en medio de la crisis por el covid-19.

La declaración se dio tres días después de que se confirmara el primer caso en Paraguay, lo que desató el miedo en todo el territorio nacional. El primer caso fue informado el 7 de marzo y el segundo el 10, tres días después.

Lea más: Detectan variante “Frankenstein” de coronavirus en Argentina

Varias semanas antes ya se habían registrado casos en países de la región, como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, por lo cual las autoridades estaban expectantes y bajo alerta.

Las primeras medidas de confinamiento fueron poco a poco endureciéndose y el país entero paró por varios meses. Al día siguiente, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del covid -19, llamado también coronavirus.

El 15 de marzo, la Dirección General de Migraciones anunció el cierre temporal de fronteras y empezaron también los controles en las calles. Solo podían salir las personas que contaran con justificativo por formar parte de las actividades esenciales, como personal de salud, bomberos, policías, periodistas y otros rubros similares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Por falta de claridad”, Paraguay rechaza acuerdo para lucha contra próxima pandemia

En pocos días, Paraguay se sumergió en un confinamiento que, aunque inicialmente previsto para dos semanas, se extendió por meses y se transformó en cuarentenas segmentadas con diferentes fases de reapertura.

La primera víctima fatal y los temidos reportes diarios

El 20 de marzo de ese año, Paraguay registró su primera víctima fatal por covid-19: el doctor Hugo Diez Pérez, un profesional de la salud que atendió a pacientes cuando aún no existían tratamientos ni vacunas. A partir de ese momento, los casos y fallecimientos fueron en aumento.

Lea más: China sugiere que el covid-19 pudo surgir antes en EE.UU.

El horario más temido era el de las 20:00, horario en el que todos los días se daban las actualizaciones de casos confirmados, primeramente a través de la cuenta del ministro Mazzoleni y luego en las redes oficiales del Ministerio de Salud.

Así, pasaron las semanas y los hospitales fueron colapsando. Los casos fueron en aumento, en medio del clamor del personal de salud por aplicar las recomendaciones en medio de una pandemia de una enfermedad desconocida para el mundo y en un país que no estaba preparado para enfrentarla.

Paralelamente, pequeñas y medianas empresas iban pidiendo medidas de emergencia al Gobierno, pues las cuentas se acumulaban y la economía del hogar iba decayendo. Los trabajadores independientes y emprendedores recibieron el auxilio del Gobierno con una pequeña transferencia mensual, pero numerosos negocios quebraron.

Lea más: Covid: vacuna disponible protege contra variante “Frankenstein”, afirman

En su primer año, la pandemia dejó un saldo de 2.472 fallecidos en Paraguay. Sin embargo, el peor momento llegó en 2021, cuando se contabilizaron 14.377 muertes.

Ese año, el país recibió finalmente las primeras dosis que fueron creadas para combatir este virus. El 18 de febrero de 2021, Paraguay recibió las vacunas de Sputnik V, y a partir de entonces se inició un plan de vacunación masivo que permitió contener la crisis sanitaria.

Recién un año después, tras el avance de la inmunización y la notable disminución de casos, finalmente el 23 de febrero de 2022 se levantaron las restricciones sanitarias en Paraguay.

Lea más: Banco Mundial destaca recuperación pese a cicatrices que dejó la pandemia

Situación del covid hoy en Paraguay

Aunque ya hayan pasado seis años de la declaración de pandemia, el virus sigue circulando en el mundo. El resumen de casos de covid-19 en Paraguay, actualizado apenas la semana pasada, indica que, en total, el virus se cobró 20.279 vidas desde el 2020 hasta los primeros dos meses del 2026.

Actualmente, las muertes son cada vez menos gracias a la inmunización colectiva. En el 2024 se confirmaron 123 fallecidos por esta enfermedad; en 2025, 60; y este año, 1.

Con frecuencia, el Ministerio de Salud recuerda que es importante reforzar la vacuna anual en contra del covid, que evita que los cuadros se agraven y salva vidas.