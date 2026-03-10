Hallan a un hombre con un disparo mortal en la cabeza dentro de su camioneta, en Carayaó

El cuerpo fue hallado dentro de una camioneta Toyota Hilux de color negro, que se encontraba con el motor en marcha, al costado de la ruta en dirección a las ciudades de Coronel Oviedo y Asunción. De acuerdo con los primeros datos, el hombre presentaba un impacto de bala en la sien, lado derecho, con orificio de salida en el lado izquierdo.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/07/11/pescador-encuentra-posible-bomba-sin-detonar-en-carayao/

Según los intervinientes, el vehículo también tenía la ventanilla baja del lado del conductor al momento del hallazgo. Hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte.

De acuerdo con versiones preliminares, una de las hipótesis apunta a un posible caso de suicidio, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que se trate de un hecho de homicidio, por lo que el caso se encuentra bajo investigación.

Familiares de la víctima manifestaron a los intervinientes que el hombre no presentaba problemas personales ni económicos, ni tenía enemigos conocidos. Comentaron además que ayer al mediodía estuvo compartiendo con su esposa en la vivienda familiar, donde incluso le mencionó que por la tarde viajaría a Asunción por motivos laborales.

La mujer relató igualmente que desde horas de la tarde intentó comunicarse con su esposo mediante llamadas y mensajes de texto, pero el teléfono celular del mismo ya se encontraba apagado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el lugar se aguarda la presencia de representantes del Ministerio Público y del médico forense, quienes deberán realizar los procedimientos correspondientes para determinar con precisión la causa de la muerte.