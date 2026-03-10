Paro docente: si se viaja menos y no hay corrupción, la plata alcanza, afirman en Itapúa

La mañana de este martes se realizan concentraciones docentes en tres puntos del departamento. En los sitios acordados proceden a cortes parciales de media calzada de las rutas.

La principal movilización se desarrolla en Encarnación sobre la ruta PY01, en el acceso al puente Quitaría. Otros puntos de manifestación son Coronel Bogado, sobre ruta PY01, y Edelira, sobre Ruta PY06.

Los gremios están en alerta ante el posible tratamiento y aprobación de la reforma de la caja fiscal, que será abordada este miércoles en Cámara de Senadores.

Explicó que los docentes están en vigilia porque no confían en que los congresistas respeten los acuerdos negociados con el gremio.

Lea más: Caja Fiscal: arranca el primer día de movilización docente a la espera del debate en el Senado

Crítica al gobierno

La dirigente gremial de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, criticó las justificaciones del gobierno, que alegan la falta de recursos para apurar la aprobación de la reforma de la Caja Fiscal. “Si se viaja menos y no hay corrupción, el dinero alcanzaría”, reclamó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, sostuvo que “lastimosamente este es el gobierno que tenemos”, y agregó que los docentes no tienen confianza en lo que se pueda definir el miércoles.

Los acuerdos a los que llegaron tienen que ver con la edad mínima para la jubilación extraordinaria, como también el reconocimiento de los hijos de las docentes y el porcentaje de la jubilación. También con la afectación de esta nueva ley para docentes con menos de 20 años de servicio.

Estiman que el miércoles tomarán medidas de protesta más rigurosas en todos los puntos de concentración del país.