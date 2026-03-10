Vergonzoso: MEC envía muebles en deplorable estado a escuela y colegio de Belén

Los muebles llegaron a la institución situada en la comunidad de Cristo Rey, en el kilómetro 186 de la ruta PY05, del distrito de Belén, y a 25 kilómetros al este de la ciudad de Concepción. Los padres de los alumnos explicaron que una empresa del rubro de encomiendas fue a retirar, desde Asunción, las mesas y sillas.

A simple vista se puede notar que los muebles están muy deteriorados. Son sillas y mesas retiradas de otras instituciones que recibieron los sets de muebles chinos en 2025.

Los indignados padres de los estudiantes de la escuela y colegio “Presidente Coronel Rafael Franco”, del distrito de Belén, departamento de Concepción, decidieron no aceptarlos. Las mesas, por ejemplo, tienen las bases destruidas, en tanto que las sillas están desvencijadas. La Asociación Cooperadora Escolar (ACE) gastó G. 1.600.000 por el flete que, finalmente, no utilizarán.

El pago del flete fue una condición que estableció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el envío de los muebles en vergonzosas condiciones.

Los muebles llegaron hasta la ciudad de Concepción y, desde ahí, nuevamente pagaron por el traslado hasta el local escolar. Para cubrir el costo del envío, utilizaron el fondo de la ACE, que organizó varias actividades con el fin de recaudar el dinero para ese objetivo.

La presidenta de la ACE, Rosalba Muñoz, dijo que actualmente están alquilando 25 sillas de plástico y que otras 30 fueron prestadas por la Organización Campesina del Norte (OCN), para que los alumnos puedan usarlas. Las sillas no poseen las condiciones necesarias para los alumnos, quienes deben apoyar sus cuadernos sobre los muslos para poder escribir, porque carecen de mesas y pupitres.

Muñoz mencionó que las sillas de las instituciones fueron llevadas por la Gobernación de Concepción, administrada por la gobernadora Liz Natalia Meza (ANR-HC), hace un mes para ser reparadas, pese a que están en mejores condiciones que las enviadas por el MEC.

Otro de los padres dijo que sabían que se trataba de muebles usados, pero suponían que estaban en buenas condiciones.

Este martes, el intendente municipal de Belén, Javier Peralta (ANR-HC), llegó hasta la institución y conversó con los padres y docentes. El jefe comunal prometió adquirir 20 muebles escolares y mencionó que está en coordinación con la Gobernación de Concepción para completar la cantidad requerida de mesas y sillas para el establecimiento educativo.