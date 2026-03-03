Docentes se manifiestan frente a la casa de Beto Ovelar contra reforma jubilatoria

Los docentes llegaron desde distintos distritos de Caaguazú y departamentos vecinos, con el objetivo de presionar a los legisladores para que rechacen la nueva normativa, que según sostienen, es “inviable” y perjudicial para el sector.

Señalaron que plantean condiciones específicas para acompañar cualquier modificación al sistema jubilatorio.

Durante la movilización, los manifestantes declararon “personas no gratas” para el sector docente al diputado nacional Édgar Olmedo (ANR HC) y al diputado Carlos Godoy (ANR HC), ambos vinculados políticamente a la zona de Coronel Oviedo.

El secretario general del departamento de Caaguazú de la OTEP-SN, Héctor Cristaldo, dijo que tuvieron que tomar esta determinación de reunirse frente a la casa del senador Ovelar con el fin de que la reforma jubilatoria que pretende implementar el Gobierno sea más favorable para los educadores.

No permitirán que se apruebe una reforma contra docentes

Indicó que los docentes son los únicos que aportan a la caja fiscal patronal, pero el Gobierno no aporta nada. Señaló que no permitirán que se apruebe una reforma de ley que afecte a los educadores del país.

Los educadores anunciaron que permanecerán en el lugar hasta pasado el mediodía y están organizando una olla popular para sostener la protesta.

En la zona se observa un fuerte dispositivo de seguridad policial, con agentes apostados en las inmediaciones y prácticamente rodeando la vivienda del senador Silvio “Beto” Ovelar.