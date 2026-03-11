Docentes levantan bloqueo de la ruta PY05 en Pedro Juan Caballero

Los manifestantes, entre los que se encuentran profesores, policías retirados y familiares de policías activos, finalmente liberaron el tránsito sobre la ruta PY05 en la colonia Yvype de Pedro Juan Caballero, donde por varias horas mantuvieron cerrada la vía. La decisión de levantar la extrema medida de fuerza fue tomada tras llegar a un acuerdo con la cúpula de la Policía Nacional en Amambay, que varias veces intentó persuadir a los dirigentes para levantar la protesta.

Se mantendrán en vigilia permanente

Dirigentes gremiales del sector docente expresaron que, si bien decidieron abrir nuevamente la ruta PY05, se mantendrán en alerta, teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal seguirá su curso.

El cierre de ruta derivó en la formación de largas filas de vehículos sobre la ruta que une los departamentos de Amambay y Concepción. Muchos de los conductores esperaron durante cuatro horas para continuar su viaje.