Nacionales
11 de marzo de 2026 - 12:18

El Ministerio de la Mujer abre convocatoria para comisionamientos de funcionarios públicos

Ministerio de la Mujer.
La institución busca fortalecer sus áreas administrativas y financieras con perfiles técnicos y profesionales. Los interesados tienen tiempo de postularse del 23 al 27 de marzo de 2026.

Por ABC Color

El Ministerio de la Mujer anunció la apertura de un llamado vigente dirigido a funcionarios permanentes de instituciones públicas interesados en realizar un traslado temporal bajo la modalidad de comisionamiento.

Según la convocatoria, la institución busca profesionales o técnicos con experiencia y capacidad para brindar apoyo en los departamentos de Presupuesto, Salarios, Patrimonio y Bienestar del Personal, áreas que forman parte de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Desde la cartera de Estado informaron que las personas seleccionadas percibirán los beneficios establecidos conforme a la normativa vigente, en el marco del traslado temporal a la institución.

El periodo de postulación estará habilitado del 23 al 27 de marzo de 2026 hasta las 15:00.

Los interesados deberán remitir su currículum vitae al correo electrónico rrhh@mujer.gov.py dentro del plazo establecido.

La convocatoria forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer las áreas administrativas y financieras del ministerio, mediante la incorporación temporal de recursos humanos provenientes de otras dependencias del sector público.