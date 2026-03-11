El Ministerio de la Mujer abre convocatoria para comisionamientos de funcionarios públicos

El Ministerio de la Mujer anunció la apertura de un llamado vigente dirigido a funcionarios permanentes de instituciones públicas interesados en realizar un traslado temporal bajo la modalidad de comisionamiento.
Según la convocatoria, la institución busca profesionales o técnicos con experiencia y capacidad para brindar apoyo en los departamentos de Presupuesto, Salarios, Patrimonio y Bienestar del Personal, áreas que forman parte de la Dirección General de Administración y Finanzas.
Desde la cartera de Estado informaron que las personas seleccionadas percibirán los beneficios establecidos conforme a la normativa vigente, en el marco del traslado temporal a la institución.
El periodo de postulación estará habilitado del 23 al 27 de marzo de 2026 hasta las 15:00.
Los interesados deberán remitir su currículum vitae al correo electrónico rrhh@mujer.gov.py dentro del plazo establecido.
La convocatoria forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer las áreas administrativas y financieras del ministerio, mediante la incorporación temporal de recursos humanos provenientes de otras dependencias del sector público.