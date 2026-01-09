Ministerio de la Mujer habilita línea de WhatsApp contra la violencia

El Ministerio de la Mujer habilitó una línea de WhatsApp para la atención de las mujeres que atraviesan por situaciones de violencia. Este es un complemento para el servicio 137 Fono Mujer, el cual está disponible todos los días y a toda hora.

“Con el 137 Fono Mujer, tenemos una línea para llamar y este año estamos implementando una nueva línea de WhatsApp que es el (0984) 457-398″, indicó la viceministra de Protección de Derechos de las Mujeres, Estela Villamayor.

Ante la consulta de por qué esta nueva herramienta, señaló: “Hay muchas mujeres que tienen un poco menos de vergüenza al hablar en un ámbito privado, de un espacio seguro, a través de mensajería de texto”.

“Además, en el andar, más se utiliza este tipo de mensajería que una llamada. Entonces, damos este espacio para que ellas puedan comunicarse y así nosotros darles los servicios que estamos brindando desde el Ministerio de la Mujer”, señaló.

Las operarias son psicólogas altamente capacitadas en todo lo que es el ámbito de violencia. “Las mismas van a realizar una evaluación para saber si la persona está en una situación de emergencia. En caso de ser así, se activa el protocolo con el que contamos y damos ya aviso a la comisaría más cercana”.

La viceministra sostuvo que se garantiza que la atención vía WhatsApp será de forma rápida y durante las 24 horas y todos los días.

“Nuestros servicios son más concurridos los fines de semana, por lo que contamos con profesionales que están de guardia”, remarcó.

Para finalizar, reveló los datos con el que finalizaron el año pasado. “Cerramos con 4 mil llamadas de mujeres en situación de violencia y se brindaron más de 10 mil atenciones de la línea 137″.