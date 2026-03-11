Luis Riart; condenado a 3 años, estuvo en la cárcel solo 6 meses y ahora tiene permiso especial

El régimen de semilibertad otorgado al exministro de Educación Luis Alberto Riart Montaner, condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza, fue confirmado por el juez de Ejecución Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Carlos Luis Mendoza Peña, a través de una aclaratoria dictada el pasado viernes (6 de marzo de 2026), por Auto Interlocutorio N° 43.

La resolución del magistrado dispone que Riart Montaner puede estar fuera de su casa ubicada en Asunción los días lunes, miércoles y viernes, desde las 8:30 hasta las 18:30, para trasladarse directamente hasta el campus o el Rectorado de la Universidad Jesuita del Paraguay, ambas sedes situadas en la Capital del país; para desarrollar un proyecto laboral en carácter de investigador de dicha institución educativa.

Vídeo: El caso: Luis Alberto Riart

Dicho régimen de semilibertad fue otorgado al ex titular del Ministerio de Educación y Ciencias por el plazo de dos meses, mediante Auto Interlocutorio N° 36 del 26 de febrero de 2026, pero su representante legal planteó un recurso de aclaratoria, en cuanto al horario y los lugares donde debía ir al abandonar la vivienda donde cumple prisión domiciliaria.

Investigación para captar “la voz de la gente” en la calle

“La investigación como lo explica el proyecto, requiere realizar entrevistas en lugares distintos, como por ejemplo paradas de colectivos, en el propio Mercado 4 de la ciudad, plazas y barrios de Asunción, además de las visitas técnicas al Archivo Nacional y la Biblioteca del Congreso, según los fundamentos que están insertos en el documento. Limitar la permanencia exclusivamente a los edificios administrativos de la Universidad Jesuita del Paraguay, no hace más que anular la naturaleza del trabajo autorizado correctamente por el Juzgado, haciéndolo “inviable”, argumentó el abogado Carlos Montalbetti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta tesitura, Montalbetti solicitó aclarar que el horario de salida de la semilibertad, sea de 08:30 a 18:30, lo cual fue concedido por el juzgado, en las condiciones requeridas por la defensa.

“Esta modificación es necesaria para captar la “voz de la gente” en los momentos de mayor flujo social en las paradas de transporte y espacios públicos, cumpliendo con los objetivos del proyecto. Un inicio a las 08:30 permite coordinar agendas institucionales y el cierre a las 18:30 facilita la recolección de testimonios al término de la jornada laboral ciudadana", explicó el defensor.

Cada viernes Riart debe presentar informes de las labores y los trabajos específicos realizados en la semana; además tiene prohibición de consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la vía pública, prohibición de portar cualquier tipo de armas, prohibición de salir del país, prohibición de cometer otro hecho punible y no puede permanecer en la vía pública antes ni después del horario señalado.

Asimismo el exministro del MEC está obligado a continuar con un tratamiento psicológico con una psicóloga forense del Poder Judicial y debe cumplir con una fianza personal o real, acorde a su situación patrimonial, correspondiente a la suma de G. 100.000.000 que podrá ser garantizada con bienes o personalmente por terceros, según resalta la resolución.

Lea más: Juez otorga la prisión domiciliaria al extitular del MEC Luis Riart

Luis Riart pidió dejar la cárcel para cuidar a su suegro

El ministro de Educación y Ciencias durante el gobierno de Fernando Lugo (2008 - 2011) fue condenado a 3 años de cárcel por el hecho punible de lesión de confianza, por Sentencia Definitiva N° 221, de fecha 2 de Julio del 2.019, dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González, que dispuso mantener las medidas alternativas a la prisión preventiva impuestas a Riart Montaner por A.I. N° 258 del 28 de marzo de 2014.

Dicha sentencia fue confirmada parcialmente por S.D. N° 5 el 27 de febrero del 2020 por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital; y quedó firme mediante el Acuerdo y Sentencia N° 222 del 4 de marzo de 2021, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible el recurso de casación, y por Auto Interlocutorio N° 739 del 26 de mayo de 2023, por el cual la Sala Constitucional declaró caducada la instancia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el condenado contra las sentencias dictadas.

El sentenciado se presentó el 24 de junio de 2024, en compañía de su abogado, en la Oficina de Guardia del Palacio de Justicia de Asunción, para cumplir su condena a 3 años de cárcel; y el juzgado ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía, a fin de salvaguardar su integridad física, en atención al cargo que ocupó.

Lea más: Exministro Luis Riart, preso en la Agrupación Especializada de la Policía

Sin embargo, en fecha 3 de septiembre de 2024 la defensa de Luis Riart plenteó el incidente prisión domiciliaria, argumentando las disposiciones previstas en el Código de Ejecución Penal, en sus artículos 239 y 303, a fin de que el condenado pueda colaborar con su esposa María Eugenia Acosta, en la atención del padre de la misma, quien padece una discapacidad permanente y requiere cuidado constante, ya que no se moviliza por sí mismo.

Estuvo solo 6 meses en la cárcel

En respuesta al pedido presentado por la defensa el 10 de diciembre de 2024, mediante el Auto Interlocutorio N° 115, el juez de Ejecución Carlos Mendoza dispuso la prisión domiciliaria de Luis Riart, por el plazo restante de su condena, bajo estricto control de la Policía Nacional y de un trabajador social.

El magistrado puntualiza en su resolución que Riart no deberá trasladarse sin previa autorización del juzgado de Ejecución, con la prohibición de que durante el tiempo que tenga el beneficio de la prisión domiciliaria el ex ministro de Educación no podrá abandonar el país ni cambiar de domicilio sin previa autorización judicial.

Lea más: Insisten en que caso de Luis Alberto “Beto” Riart es un caso de “lawfare”

Con la última decisión del juez Carlos Mendoza, el condenado Luis Riart podrá abandonar el domicilio donde cumple prisión, 30 horas a la semana, para desarrollar el proyecto laboral como investigador de la Universidad Jesuita del Paraguay, lo cual es incongruente con el motivo considerado para favorecerlo con la prisión domiciliaria.