Reforma de la caja fiscal: docentes vuelven a copar el microcentro de Asunción

De forma particular y en ómnibus, desde la madrugada fueron reuniéndose los distintos grupos de docentes de los sindicatos que se pliegan al paro convocado en el marco de la reforma de la caja fiscal. Los maestros piden la aprobación de la iniciativa modificada y acordada con el Gobierno esta semana.

Un numeroso grupo ya se encuentra instalado en la Plaza de Armas, mientras que otro se reúne en la Plaza Uruguaya.

Con carteles de “jubilación de la muerte” y “Santítere”, banderas paraguayas y muchas otras pancartas, los maestros se reúnen desde muy temprano y se preparan para una jornada cargada de protestas.

Un fuerte dispositivo de seguridad conformada por centenares de policías se encuentra custodiando el Congreso y los principales ministerios ubicados en el microcentro.

Caos vehicular

Desde la Policía confirmaron que unos 50 ómnibus están llegando por la avenida Costanera y eso ocasiona un embotellamiento de muchos kilómetros en los dos carriles de acceso al microcentro.

El tránsito ya se encuentra congestionado desde las 5:30 y siendo las 7:30 la situación se volvió caótica, según los reportes de los conductores afectados.

La situación se repite en zona de la avenida Eusebio Ayala, por donde también vienen numerosos vehículos con docentes para manifestarse.

El itinerario de la marcha docente

Mientras un grupo permanece en inmediaciones del Congreso, los docentes apostados en la Plaza Uruguaya van a ser quienes marchen a las 9:00 hasta dicho punto principal de concentración.

La marcha irá por las calles Paraguari, Fulgencio R. Moreno y 14 de Mayo, hasta llegar hasta el Congreso.

Blanca Ávalos, representante de una de las 24 organizaciones docentes convocadas hoy, detalló que además van a realizar cierres intermitentes de rutas en todo el país.

Además, adelantó que van a movilizarse cuando se trate el proyecto en la Cámara de Diputados, puesto que es donde se originó la iniciativa más cuestionada.

¿Mañana habrá clases?

Desde ayer, instituciones educativas de todo el país están cerradas y sin clases por el paro de los docentes. Ávalos resaltó que si se planifica el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados mañana nuevamente van a notificar la suspensión de las clases, para seguir de cerca y con más protestas el tratamiento.

“Cuando se lucha, estamos enseñando. Es una enseñanza luchar en un país donde hay tantos atropellos, es una enseñanza al pueblo paraguayo, a no quedarse dormidos mientras muchas cosas se transforman en el Paraguay”, enfatizó en ABC TV.