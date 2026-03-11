Nacionales
11 de marzo de 2026 - 06:43

Reforma de la caja fiscal: docentes vuelven a copar el microcentro de Asunción

Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.
Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.Gustavo Machado, ABC Color

Desde horas de la madrugada, docentes de todo el país fueron llegando para sumarse a las protestas que se realizan desde ayer en inmediaciones del Congreso. Según confirmaron desde el cartismo, hoy se trata la reforma de la caja fiscal en el Senado. Las protestas generan importantes embotellamientos en todas las vías de acceso al microcentro de Asunción.

Por ABC Color

De forma particular y en ómnibus, desde la madrugada fueron reuniéndose los distintos grupos de docentes de los sindicatos que se pliegan al paro convocado en el marco de la reforma de la caja fiscal. Los maestros piden la aprobación de la iniciativa modificada y acordada con el Gobierno esta semana.

Un numeroso grupo ya se encuentra instalado en la Plaza de Armas, mientras que otro se reúne en la Plaza Uruguaya.

Docentes se congregan desde antes del amanecer hoy en la Plaza de Armas.
Docentes se congregan desde antes del amanecer hoy en la Plaza de Armas.

Con carteles de “jubilación de la muerte” y “Santítere”, banderas paraguayas y muchas otras pancartas, los maestros se reúnen desde muy temprano y se preparan para una jornada cargada de protestas.

Un fuerte dispositivo de seguridad conformada por centenares de policías se encuentra custodiando el Congreso y los principales ministerios ubicados en el microcentro.

Lea más: Gobierno flexibiliza reforma de la caja fiscal que podría definirse hoy

Caos vehicular

Desde la Policía confirmaron que unos 50 ómnibus están llegando por la avenida Costanera y eso ocasiona un embotellamiento de muchos kilómetros en los dos carriles de acceso al microcentro.

El tránsito ya se encuentra congestionado desde las 5:30 y siendo las 7:30 la situación se volvió caótica, según los reportes de los conductores afectados.

La situación se repite en zona de la avenida Eusebio Ayala, por donde también vienen numerosos vehículos con docentes para manifestarse.

El itinerario de la marcha docente

Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.
Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.

Mientras un grupo permanece en inmediaciones del Congreso, los docentes apostados en la Plaza Uruguaya van a ser quienes marchen a las 9:00 hasta dicho punto principal de concentración.

La marcha irá por las calles Paraguari, Fulgencio R. Moreno y 14 de Mayo, hasta llegar hasta el Congreso.

Blanca Ávalos, representante de una de las 24 organizaciones docentes convocadas hoy, detalló que además van a realizar cierres intermitentes de rutas en todo el país.

Además, adelantó que van a movilizarse cuando se trate el proyecto en la Cámara de Diputados, puesto que es donde se originó la iniciativa más cuestionada.

Los docentes se movilizan desde la madrugada en la Plaza Uruguaya.
Los docentes se movilizan desde la madrugada en la Plaza Uruguaya.

¿Mañana habrá clases?

Desde ayer, instituciones educativas de todo el país están cerradas y sin clases por el paro de los docentes. Ávalos resaltó que si se planifica el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados mañana nuevamente van a notificar la suspensión de las clases, para seguir de cerca y con más protestas el tratamiento.

“Cuando se lucha, estamos enseñando. Es una enseñanza luchar en un país donde hay tantos atropellos, es una enseñanza al pueblo paraguayo, a no quedarse dormidos mientras muchas cosas se transforman en el Paraguay”, enfatizó en ABC TV.

Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.
Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.

Artículos relacionados

Docentes marchan en el microcentro de Asunción este 10 de marzo, en medio de las discusiones por la reforma de la caja fiscal.
Economía
Gobierno flexibiliza reforma de la caja fiscal que podría definirse hoy
Ver más