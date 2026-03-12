Constructoras advierten posible paralización de obras públicas por deuda del Gobierno

Constructoras agremiadas a la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) emitieron un pronunciamiento conjunto dirigido al Gobierno, en el que advierten sobre la crítica situación financiera del sector.

Según señalaron, de poco sirve que el país cumpla con el pago de la deuda externa si internamente se incurre en una suerte de “default selectivo interno”, debido al atraso en los pagos a las empresas que ejecutan obras públicas.

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó que decidieron emitir el comunicado ante las dificultades que atraviesan las empresas constructoras nacionales y denunció incluso un intento de silenciar al sector desde el Gobierno.

Paralización de obras públicas

Indicó que muchas empresas ya no pueden sostener la situación financiera, por lo que no descartó la paralización de proyectos.

“Creemos que no hay intención de pagar y esto tiende a una paralización de forma inevitable, que no es agresiva ni es amenaza. Esto va a llevar a una paralización de las obras viales y va a ser lamentable porque nunca ocurrió esto”, expresó.

Gobierno tiene recursos para pagar

Heisecke sostuvo que el Gobierno cuenta con recursos para saldar las deudas con el sector, que ascienden —según precisó— a unos US$ 600 millones si se consideran todas las obras públicas en ejecución.

“Para nosotros es categórico: no nos quieren pagar. Creemos que el dinero tienen”, dijo.

El dirigente añadió que el gremio incluso planteó alternativas financieras para resolver la situación, como la cesión de derechos o la emisión de bonos, pero que hasta ahora no reciben avances concretos.

“En el 2003, Paraguay estuvo en default durante el gobierno de Luis González Macchi, pero ellos nos dieron bonos y nosotros negociamos con la banca local. Hoy tenemos doble grado de inversión y lo que nos deben no es nada. Es cuestión de intención de que puedan honrar las cuentas”, añadió.

Pagos selectivos en obras emblemáticas

El titular de Capaco explicó que el denominado “default selectivo” consiste en que las autoridades pagan únicamente a empresas que ejecutan proyectos considerados emblemáticos por el Gobierno, especialmente aquellos con interés político o electoral.

Entre los proyectos que citó como ejemplo se encuentran la Ruta Bioceánica, la ruta de pavimento de hormigón Concepción–Pozo Colorado, la Ruta PY12 Chaco’i–General Bruguez y la Ruta de la Soberanía, que conecta Pedro Juan Caballero con el sur del país.

Heisecke advirtió que la situación actual implica un retroceso de aproximadamente 15 años en el proceso de desarrollo de infraestructura que venía impulsando el Estado.

Además, señaló que ya existen siete obras públicas paralizadas. Añadió que esta cifra podría aumentar antes de la Semana Santa debido a la falta de liquidez de varias empresas.

Piden reunión con Santiago Peña

Ante este escenario, Heisecke indicó que el sector solicita una reunión con el presidente Santiago Peña con el objetivo de obtener explicaciones y encontrar una salida a la crisis.