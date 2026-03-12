Desestiman denuncia contra empresa y ratifican imputación

Después de un exhaustivo análisis de los elementos de convicción y los balances contables de los ejercicios 2016-2025, el Juzgado Penal de Garantías N° 11 de la capital determinó la inexistencia de hechos punibles por parte del grupo “Petra Emprendimientos S.A.” y accionista mayoritario, Carlos Guasti Cabañas.

El fallo judicial confirma el requerimiento de la Fiscalia, el cual señala que la empresa ha mantenido una evolución económica sostenida y transparente, descartando cualquier tipo de lesión de confianza o apropiación, lo que se puede calificar como una maniobra del denunciante, y otros instigadores de dicha denuncia, con fines ilegítimos y extorsivos.

Proceso penal contra exejecutivo

Paralelamente, avanza la causa penal contra Alfredo Fernando Rilla, quien actualmente está imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de Apropiación y Lesión de Confianza (Causa N° 1-1-2-1-2025-8820).

Según la investigación fiscal, Rilla habría causado un perjuicio patrimonial de USD 521.651,19 a la empresa mediante el desvío de comisiones, cobros indebidos de clientes y otras maniobras en detrimento de la empresa.

La justicia ha impuesto medidas alternativas a la prisión bajo estrictas cauciones reales y personales, incluyendo el embargo de inmuebles y activos propiedad del imputado para garantizar el eventual resarcimiento del daño causado a la firma.

Ratificación de solvencia ética

Desde la presidencia del Grupo Petra, Carlos Guasti reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto a la seguridad jurídica del mercado inmobiliario paraguayo.

“Nuestro mayor activo es la confianza. Hemos liderado el crecimiento y la transformación del mercado inmobiliario con una base sólida de integridad, respaldado por resultados y trayectoria intachable. Nuestras obras y operaciones siguen su curso regular, garantizando el cumplimiento con nuestros clientes, proveedores y aliados”, aseguró el accionista principal y fundador del grupo.

“Ha sido una maniobra malintencionada y extorsiva por parte de un ex director, con complicidad o no de otras personas malintencionadas, con el objetivo de dañar nuestra imagen y la del mercado. Petra cumple estrictamente y ejemplarmente con todas las normas legales, contables y de compliance”, aseguró Juan Castillo, director jurídico de la firma.

La institución y gremios afines lamentan el uso de campañas de desinformación maliciosas en plataformas digitales, las cuales solo buscaron dañar el prestigio de una empresa y del mercado, que hoy se ve reivindicada por la contundencia de los fallos judiciales.