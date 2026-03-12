Destruyen más de cuatro toneladas de marihuana y un campamento narco en Amambay

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) eliminaron aproximadamente 3 toneladas de marihuana en distintas áreas de cultivo y unos 1.500 kilos de la misma droga en etapa de secado, durante un operativo realizado en la colonia Aguará, distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay totalizando unos 4.500 kilos de droga destruida. Además, los intervinientes detectaron y destruyeron un campamento clandestino utilizado como base de procesamiento del estupefaciente, según un informe de la institución. No hubo detenidos durante el procedimiento.

Droga destruida iba a ser enviada a Brasil, afirman

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), emitió un boletín en el que detalló el alcance de la operación llevada a cabo en Amambay e indicó que la marihuana destruida en la zona iba a ser destinada al mercado brasileño. “El grupo operativo de la Senad desarrolla tareas de erradicación de cultivos ilícitos en el Departamento de Amambay para afectar al mercado del Brasil”, destaca el informe del ente rector de lucha contra el narcotráfico en nuestro país.

Lea más: Desmantelan un campamento “narco” y seis hectáreas de marihuana en Amambay