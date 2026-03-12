Preparan Congreso del Pueblo en Sapucái

El coordinador departamental del PPP, Eloy Ramos, explicó que, durante el Congreso del Pueblo, planean mantener un conversatorio con los vecinos de diferentes sectores y distritos.

Lea más: Deterioro vial en Yarigua’a: comunidades dan tregua al MOPC ante promesa de recapado

Lo que se busca es conocer de primera mano la realidad que enfrenta cada comunidad. Al final del encuentro, se espera obtener conclusiones sobre posibles acciones a realizar, así como definir la presentación de candidaturas en Ybycuí y Sapucái.

Lea más: Sapucái: Acceso a Yarigua’a se desmorona entre cráteres y el abandono del MOPC

Entre los temas que se abordarán se encuentran las problemáticas locales, las instituciones con las que se puede gestionar soluciones y las estrategias para llevar adelante dichas gestiones en beneficio de la comunidad.