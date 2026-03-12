Nacionales
12 de marzo de 2026 - 19:59

Preparan Congreso del Pueblo en Sapucái

Miembros del Partido Paraguay Pyahura preparan el Congreso del Pueblo en Sapucái.
PARAGUARÍ. Miembros del Partido Paraguay Pyahura (PPP) del departamento de Paraguarí se congregaron este jueves en la plaza La Guardia del distrito para anunciar la realización del “Congreso del Pueblo” en la compañía Yarigua’amí. El encuentro se realizará el próximo sábado, desde las 09:00, en la vivienda de Lorenzo Marecos.

Por Emilce Ramírez

El coordinador departamental del PPP, Eloy Ramos, explicó que, durante el Congreso del Pueblo, planean mantener un conversatorio con los vecinos de diferentes sectores y distritos.

Eloy Ramos, coordinador departamental del PPP.
Lo que se busca es conocer de primera mano la realidad que enfrenta cada comunidad. Al final del encuentro, se espera obtener conclusiones sobre posibles acciones a realizar, así como definir la presentación de candidaturas en Ybycuí y Sapucái.

Preparan Congreso del Pueblo para debatir realidad social.
Entre los temas que se abordarán se encuentran las problemáticas locales, las instituciones con las que se puede gestionar soluciones y las estrategias para llevar adelante dichas gestiones en beneficio de la comunidad.