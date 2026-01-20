Nacionales
20 de enero de 2026 - 15:13

Deterioro vial en Yarigua’a: comunidades dan tregua al MOPC ante promesa de recapado

Camiones de gran porte que circulan por el tramo de Yarigua’a serían los responsables de la destrucción de la capa asfáltica.
SAPUCÁI, Paraguarí. Pobladores de la compañía Yarigua’a y de comunidades aledañas aguardan la decisión del MOPC, que prometió recapar un tramo de 30 kilómetros con asfaltado hundido y peligrosos cráteres. Ante este anuncio, dieron una tregua al ente vial y suspendieron, por ahora, el cierre de la ruta.

Por Emilce Ramírez

Los lugareños de la comunidad de Yarigua’a denunciaron públicamente el avanzado estado de deterioro del asfaltado y solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que pone en riesgo a motociclistas y automovilistas.

El pavimento se estaría destruyendo por el constante tránsito de camiones de gran porte que transportan materia prima y leña hacia una alcoholera de la zona, presuntamente con sobrepeso, expresó el poblador Rubén Garcete.

Motociclistas y automovilistas corren serio peligro debido al deteriorado estado del asfaltado.
Señaló que el reclamo fue presentado ante la ministra del MOPC, Claudia Centurión, mediante una nota cuyo expediente N.º 41.680 permanece sin respuesta en la Secretaría General de Gabinete.

Dijo que recibieron información de que desde mañana, miércoles, el MOPC enviará equipos viales y asfalto para intervenir el tramo afectado. Añadió que los pobladores, junto con comunidades aledañas, se mantienen en estado de alerta y otorgaron una tregua al ente vial para la ejecución de las mejoras, a fin de dejar sin efecto el inminente cierre de la ruta.

Hasta tanto lleguen las maquinarias, la alcoholera mandó reparar el tramo retirando los escombros y llenando los cráteres con pedregullo.

Maquinarias y operarios en pista

El jefe de distrito del MOPC, ingeniero Jorge Ovando, manifestó que desde la Dirección de Vialidad le solicitaron acompañar, desde mañana al mediodía, los trabajos de regularización de la capa asfáltica con maquinarias y personal técnico.

La parte deteriorada fue cargada con pedregullo.
Precisó que no todo el tramo de 30 kilómetros se encuentra en malas condiciones, sino que existen seis sectores puntuales con hundimientos y desniveles que serán reparados. Añadió que el asfalto será trasladado desde Itauguá y que desde el distrito se brindará apoyo para dejar el camino transitable.

El tramo fue inaugurado en 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), cuando el actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

La obra formó parte de un proyecto financiado con un préstamo superior a los US$ 142 millones, provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).