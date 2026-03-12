Expo Artesanías se realizará en Tobatí durante Semana Santa

La exposición ofrece la posibilidad de que los visitantes adquieran los productos de los propios artesanos, exhibir la riqueza cultural, la creatividad y la dedicación que implica cada una de las piezas elaboradas. Cada obra representa horas de trabajo, paciencia y un conocimiento que se transmite de generación en generación, manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad cultural de la comunidad.

Durante la semana de la expo, los asistentes podrán participar de demostraciones en vivo a cargo de las artesanas, quienes compartirán con el público el proceso de elaboración de sus obras, desde el diseño inicial hasta los acabados finales. Estas presentaciones permitirán observar de cerca las técnicas utilizadas para trabajar el ñai’û y el karanda’y, materiales característicos de la región y base de numerosas creaciones que destacan por su originalidad y belleza.

Las actividades permitirán a los visitantes conocer de cerca la tradición artesanal y comprender el valor cultural que tiene este trabajo para las familias de la comunidad. Además, será una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de preservar estas técnicas ancestrales, que no solo representan una fuente de ingreso para muchas familias, sino también un legado cultural que identifica a la zona como una de las principales cunas de la artesanía en el país.

Lea más: La artesanía se impone en Tobatí

Recorrido en variados stands

El miércoles 1 de abril, la jornada comenzará a tempranas horas de la mañana con actividades especiales para los niños y pensadas para toda la familia. Durante el día se prevé la realización de recorridos por los stands de exposición, espacios de encuentro con las artesanas y momentos culturales que acompañarán el desarrollo de la feria, creando un ambiente propicio para compartir, aprender y valorar el trabajo artesanal que distingue a esta comunidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Turismo y la Municipalidad de Tobatí, instituciones que destacan la relevancia de estos eventos para fomentar el turismo local y generar oportunidades para los artesanos de la zona. Además, la expo se convierte en un espacio de encuentro entre productores, visitantes y coleccionistas, consolidando a Tobatí como un referente de la artesanía paraguaya durante la Semana Santa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo llegar a la Compañía 21 de Julio?

Desde Asunción se llega por ruta PY02, que en Caacupé tiene un desvío que conduce a la ciudad Tobatí. Desde el centro de la ciudad, la compañía 21 de Julio se encuentra a unos 15 a 20 minutos, cerca de la Gruta Mirador Divino Niño Jesús.

El viaje en vehículo dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos desde Asunción. También se puede llegar en colectivo hasta Tobatí y utilizar taxi o mototaxi hasta 21 de Julio.

Lea más: Tobatí: naturaleza, artesanía y propuestas ideales para aprovechar el feriado