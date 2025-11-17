SEN prevé asistencia en varios departamentos tras destrozos

Luego de las fuertes ráfagas de viento y lluvias que se registraron este fin de semana, la SEN estima que habría unas 700 familias afectadas en distintos puntos del país. Según el ministro Arsenio Zárate, hasta ahora el departamento de Cordillera es el más afectado.

También detalló que las zonas afectadas se extienden entre Itapúa, Guairá, Ñeembucú y también el departamento Central, donde principalmente las viviendas más precarias fueron destechadas.

Asimismo, aseguró que la SEN está coordinando activamente con las gobernaciones y los municipios para realizar la evaluación de daños y la posterior entrega de asistencia, entre las que se incluyen chapas, terciadas, colchones, frazadas y también kits de alimentos.

Reportes meteorológicos

Finalmente, Zárate mencionó que mantienen un diálogo “constante y permanente” con la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) para saber cómo se comportará el tiempo en las zonas donde llevan la asistencia. “Seguimos recibiendo denuncias y para la tarde vamos a tener más datos; vamos a asistir a todas”, concluyó.

