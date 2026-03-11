Ayoreos endurecen su postura y continúa el cierre de ruta en el Chaco en reclamo de kits de víveres

Así como lo anunciaron, minutos antes de las 08:00, los ayoreos volvieron a cerrar la ruta PY15, en el kilómetro 162, en la zona denominada Centinela, límite entre los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. Es el segundo día de manifestación en reclamo de asistencia alimentaria y reparación del camino de 30 km de acceso a sus comunidades.

Los manifestantes de las comunidades Chaidi y Arocojadi, ambas de la etnia ayoreo, solicitan kits de víveres a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para unas 100 familias, tal como prometieron, debido a la crisis social y económica que se vive en la zona.

Al respecto, en la mañana de ayer, martes, llegaron al lugar funcionarios de la SEN, quienes les prometieron que la entrega de kits de víveres se realizaría la próxima semana. Sin embargo, primeramente se debe llevar adelante un censo poblacional en ambas comunidades. Esta propuesta no fue aceptada por los líderes y ancianos, ya que temen que nuevamente se los deje en el olvido.

Mencionaron que están de acuerdo con la realización del censo, pero que, al mismo tiempo, se entreguen ya las bolsas de alimentos, pues no se puede esperar más tiempo debido a la situación de pobreza que se vive en la zona, a consecuencia de la falta de trabajos.

Tubos “regalados”

Demetrio Picanerai, maestro de la comunidad, dijo que también reclaman la falta de cumplimiento de la promesa del gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez (ANR-HC). Por primera vez visitó el año pasado las citadas poblaciones y les prometió arreglar sus caminos de tierra. Para ello envió al lugar tubos que debían ser utilizados en la construcción de sistema de desagüe en el tramo vial.

Sin embargo, desde aquella vez, según el educador, el jefe departamental nunca más apareció por el lugar y los tubos nunca fueron colocados o instalados. Es decir, no cumplen ninguna función.

Pobreza extrema

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, camiones que transportan los kits de víveres ya partieron de Asunción y que deben llegar a la zona de Centinela entre la tarde y la noche de este miércoles. Sin embargo, advirtió a los manifestantes que la entrega se realizará exclusivamente en cada hogar, previa realización del censo de familias.

Zárate dijo además que la misión de la Secretaría de Emergencia Nacional es intervenir ante eventos de la naturaleza, como inundaciones, sequías o tormentas, y no en asistencias permanentes para combatir la pobreza extrema.

Trasladó esta responsabilidad a instituciones como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) o al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para evitar incurrir en irregularidades que llamen la atención de la Contraloría. “Aun así, vamos a cumplir con este compromiso de ayudar a estos compatriotas”, enfatizó.

Ubicación geográfica

Las dos comunidades ayoreo, compuestas por unos 400 habitantes, se ubican a unos 30 km de la ruta Bioceánica, rodeadas por grandes establecimientos ganaderos. Precisamente, desde hace años mantienen conflictos de tierras con algunos productores, a quienes acusan de haberse apropiado de tierras pertenecientes a sus ancestros.

La población más cercana a estas localidades es Loma Plata (departamento de Boquerón), distante a unos 110 kilómetros. Sin embargo, ambas comunidades pertenecen al distrito de Puerto Casado, en Alto Paraguay.

Las familias del lugar sobreviven de changas ocasionales en las estancias y las mujeres ofertan sus productos artesanales elaborados a base de hojas de karaguata; son los típicos los bolsos colgantes realizados.