Comandante de Policía aguarda informe oficial para referirse a detención de Marset

El líder narco Sebastián Marset fue capturado esta mañana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, según confirmaron las autoridades policiales de dicho país. Los datos iniciales indican que el operativo se inició en horas de la madrugada y “ya se le tiene asegurado”, detalló el ministro antidrogas paraguayo, Jalil Rachid.

Sobre esta situación, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, señaló que se aguarda una conferencia de prensa, que se realizará en Bolivia, para confirmar oficialmente la captura de Marset, ya que hasta el momento todo se maneja de manera extraoficial.

“Las autoridades policiales no han dado todavía una conferencia de prensa, pues continúan en el marco de las operaciones, atendiendo de que se trata de un objetivo de muy alto valor estratégico”, indicó el comandante.

Seguidamente añadió: “Cuando hablamos de crimen organizado, este muchas veces tiene ramificaciones, ya sea dentro de Bolivia o afuera, y usualmente tarda un poco más de lo habitual para cerrar un caso”.

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El comandante de la Policía Nacional comentó que habló con la gente de Bolivia, pero todavía no están dando una versión oficial de los hechos.

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“La información que tenemos aún es extraoficial. Está la posibilidad de llevar una conferencia en Santa Cruz o está la posibilidad de llevar a Marset hasta La Paz, para hacer la presentación oficial de la persona detenida en esta operación”, señaló.

“Él tiene un pedido de Bolivia, también de Paraguay y a eso se suma el pedido de los Estados Unidos de América. Las autoridades de estos países lo sindican como coordinador de grandes cargamentos de cocaína que salían de Bolivia, atravesaban Paraguay y eran enviados a puertos de Europa, con apoyo de organizaciones criminales extranjeras", indicó.