EN VIVO: Cayó Sebastián Marset en Bolivia tras operativo en Bolivia

El prófugo más buscado de la región, Sebastián Marset, fue capturado en la mañana de este viernes en la zona de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La información fue ratificada por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien detalló que las fuerzas de seguridad bolivianas trabajaron desde las 02:00 para cercar al presunto narcotraficante y a su estructura de custodia, que incluía vehículos blindados. “Es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, precisó el secretario de Estado en contacto con ABC Cardinal.

10:30 Primera imagen de Marset capturado

Autoridades bolivianas compartieron las primeras imágenes de Sebastián Marset tras ser capturado.

10:17 Confirman su extradición a Estados Unidos

Fuentes oficiales confirmaron que Marset será extraditado a Estados Unidos. Así también lo menciona en X la criminóloga boliviana, Gabriela Reyes. Según confirman, va directo a New York.

✈️🇺🇸 — Gabriela Reyes R. (@gabrielabolivia) March 13, 2026

10:10 Conferencia de prensa anunciada

La Policía de Bolivia convoca a los medios para el mediodía, donde se brindarán detalles técnicos sobre el traslado y la situación legal de los detenidos.

09:15 Múltiples detenidos

Además de Sebastián Marset, se reporta la aprehensión de al menos otras cinco personas que formarían parte de su círculo de confianza y seguridad.

08:45 Testimonios del cerco

Vecinos del mercado local en Santa Cruz relatan que las fuerzas especiales altearon al sospechoso al grito de: “¡Marset, entregate!”. Las calles permanecen acordonadas.

08:15 Identificación del lugar

Se confirma que el allanamiento principal ocurrió en una vivienda del barrio Las Palmas, en Santa Cruz. El Ministerio de Seguridad de Bolivia ratifica la información a ABC Color.

08:00 Senad recibe el reporte oficial

El ministro Jalil Rachid confirma que sus pares de Bolivia notificaron la captura a las autoridades paraguayas. Detalla que el operativo incluyó el seguimiento de una caravana de vehículos blindados.

06:50 Confirmación de la caída

Reyes confirma la detención definitiva: “Cayó Marset. Solo era cuestión de voluntad política”.

Cayó Marset.



Mucha gente debe estar MUY preocupada.



Solo era cuestión de voluntad política.



Muy bien por @Rodrigo_PazP 👏🏼👏🏼 — Gabriela Reyes R. (@gabrielabolivia) March 13, 2026

06:30 Reportan primeros movimientos

La criminóloga boliviana Gabriela Reyes informa inicialmente sobre un operativo de alta complejidad con el mensaje: “Tienen al uruguayo”.