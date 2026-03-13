Cristian Turrini va a juicio por supuesta producción de documentación falsa

La jueza Penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la acusación presentada por el fiscal Néstor Coronel, contra Cristian César Turrini Ayala por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. En ese mismo sentido, la magistrada resolvió elevar a la instancia de juicio oral y público esta causa, por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 195.

Igualmente, la jueza dispuso que se mantenga la prisión preventiva del acusado en esta causa, que fue decretada el 9 de octubre de 2025. Cristian Turrini, exdirector de TV Pública, cumple condena de 20 años de cárcel por narcotráfico.

Lea más: Denuncian ante Fiscalía a exdirector de TV Pública

La Fiscalía acusó a Cristian Turrini en razón de que, según los datos recogidos durante la investigación, el 31 de mayo de 2018, presentó ante la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), en su carácter de Servicio de Asistencia Técnica (SAT) un certificado de cumplimiento tributario, el cual conforme a verificaciones efectuadas resultó ser apócrifo.

La falsedad de dicho documento se pudo acreditar porque no fue expedido por la administración tributaria competente, la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), así como una factura que carecía de validez. Tanto el certificado como la factura, fueron presentados como respaldo documental exigido por la institución en el marco del programa de subsidios habitacionales.

Esos documentos fueron utilizados por Cristian Turrini para la aprobación y posterior desembolso de recursos públicos, en virtud de lo cual la Senavitat gestionó la entrega de G 1.781.622.404, destinada a la construcción de 51 viviendas en Hernandarias contempladas en el contrato suscrito entre los involucrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más:Cámara confirma condena a Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Cristian Turrini, condenado por el caso Swiffer

El 2 de noviembre de 2023 el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Dina Marchuk, condenó a Cristian Turrini Ayala a 20 años de pena privativa de libertad por el caso Swiffer. Esta es una de las pocas causas en las que un Colegiado dicta una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público, que en este caso fue de 15 años.

Los jueces decidieron dicha pena carcelaria, por Sentencia Definitiva N° 487 del 2 de noviembre del 2023, luego de que se probara en juicio que Turrini realizó los trámites para la remisión de una carga de 2.906 kilos de cocaína entre carbón vegetal con destino a Israel, incautada en la operación Swiffer entre el 19 y 21 de octubre de 2020, en Villeta.

Lea más:Caso Swiffer: Tribunal condena a Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

El Tribunal de Sentencia declaró culpable a Turrini de la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, previstos en los artículos 26 y 44 de la Ley N° 1340/88 Especial de Drogas y su modificatoria Ley N° 1881/2002, que en concurso, la expectativa de pena era de hasta 30 años.

Sin embargo, los juzgadores analizaron el artículo 43 de la Ley Nº 1340/88 para aplicar la pena a Turrini. En dicho apéndice la norma se prevé la disminución de hasta la quinta parte de la pena en casos en que el procesado provea de información que permitan el comiso de sustancias ilícitas o desmantelar organizaciones criminales.

Lea más: Queda firme condena de Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Condena a Turrini por narcotráfico quedó firme

El 9 de julio de 2025, la Sala Penal de la máxima instancia judicial, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, dejó firme la condena de 20 años a Cristian Turrini, a través del Acuerdo y Sentencia (A.S.) N° 290 declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa, ejercida por la Abg. Claudia Marlene Rolón Garay.

Rolón Garay había accionado contra el A.S. Nº 7 del 6 de agosto de 2024 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.

La decisión de la máxima autoridad judicial fue al considerar que la defensa de Turrini, “en lugar de exponer sus agravios lo que hace es expresar su desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, lo cual no basta para sostener una posición jurídica. En cuanto a la falta de fundamentación del fallo de segunda instancia, tampoco basta afirmar sin más que una resolución es infundada, pues es la recurrente quien debe indicar por qué es infundada”.

Lea más:Fiscalía pide 15 años de cárcel para Cristian Turrini por megacarga de cocaína

Caso Swiffer dio origen a Operación Belia

Dentro del “caso Swiffer” surgieron indicios importantes como identidades de los integrantes de la estructura narco en Paraguay, que dentro de nuestro país cumplía funciones de acopio de grandes cantidades de cocaína en ciertos puntos y la exportación, en colaboración con estructuras extranjeras de Bélgica o Holanda.

Con toda esa información colectada se dio origen al caso Belia, dentro del cual se estableció la conducta de Miguel Servín, como líder de la red, y que en ese carácter contaba con la colaboración de Cristian Turrini, que a su vez tenía la cooperación de Alberto Ayala Jacquet.

Lea más: Caso Belia: allanan cinco pistas clandestinas en Puerto Casado y Puerto Pinasco

Por otra parte, Cristian Turrini también tenía ayuda de Ricardo Ariel Aquino, encargado de conseguir carbón del Chaco paraguayo, para ser exportado posteriormente al destino escogido, siguiendo la ruta marítima más conveniente elegida por Miguel Servín.

Otro de los presuntos colaboradores era Andrés Fernández, quien utilizaba su cuenta bancaria para efectivizar el producto de la comercialización de la droga, además de la compra de carbón y otros insumos necesarios para el envío de la cocaína, a través de su empresa denominada “Quattro A”.