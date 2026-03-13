Itauguá: enjambre de avispas ataca a estudiantes y obliga a suspender clases en dos instituciones

Estudiantes de la ciudad de Itauguá de la Escuela Maestra María Concepción Leyes de Chávez y del Colegio Nacional “Virgen del Rosario”, fueron atacados por un enjambre de avispas que se encontraba dentro del predio escolar. Los más afectados fueron los alumnos del nivel inicial.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la institución educativa, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando se detectó la presencia masiva de los insectos en el predio de ambas instituciones. Ante el riesgo, el plantel docente activó los protocolos de emergencia y brindó asistencia inmediata a los alumnos que sufrieron las picaduras.

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Hasta el lugar acudieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la 12° Compañía de Itauguá, quienes colaboraron con las autoridades escolares en la evacuación de los estudiantes y en el control de la situación dentro del predio educativo.

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Desde la compañía de bomberos señalaron que, “varios niños del nivel inicial, preescolar y del séptimo grado resultaron afectados por las picaduras de las avispas”, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Como medida preventiva, algunos estudiantes fueron trasladados al Hospital Distrital de Itauguá para recibir atención médica. Según informaron desde el centro médico, todos los alumnos evolucionaron favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

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Las autoridades educativas resolvieron suspender las actividades académicas en los turnos mañana y tarde con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa y permitir las tareas de control, limpieza y eliminación del nido dentro del predio escolar.