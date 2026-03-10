Vertedero “municipal”: “hurreros” de Camilo contaminan Asunción

Vecinos de la calle Ana Díaz casi Brasil, del barrio Pettirossi de Asunción, denuncian que funcionarios de la Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), están formando vertederos frente a sus casas. El reclamo surge entre quejas por la participación de trabajadores de la Dirección de Servicios Urbanos en la campaña de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato a intendente por el cartismo.

En videos compartidos a ABC se observa a barrenderos de la comuna arrojando impunemente desperdicios recogidos de otros puntos en plena vereda. Estos desechos incluso ocupan parte de la calle Ana Díaz, obstruyendo el tránsito. La impunidad de los trabajadores municipales indigna a los contribuyentes afectados.

Una vecina denunció que esta práctica irregular se repite hace semanas sin que las autoridades intervengan. Al reclamar, los operarios argumentan que no tienen bolsas y prometen que un camión pasará más tarde a recogerlo. Sin embargo, el retiro de la basura nunca sucede, agravando la contaminación.

“Carriteros” municipales

Los pobladores señalan que antes estos focos eran creados por “carriteros”, pero ahora es la propia Municipalidad la responsable. Además, la conducta institucional estimula a los informales a arrojar residuos con mayor libertad frente a la casa de los contribuyentes de Asunción.

Los pobladores reclaman, además, que los desperdicios se disponen sin cuidado, permitiendo que el lixiviado se derrame constantemente en la vía pública. Los restos de basura atraen animales que rompen las bolsas, esparciendo la mugre por toda la acera sin control. Esto genera un foco infeccioso que pone en riesgo la salud comunitaria.

El viento se encarga de esparcir la basura y los olores nauseabundos por toda la cuadra afectada. El vecindario presenta un aspecto horrible con presencia masiva de moscas y un ambiente cargado de suciedad. “Esto se vuelve totalmente insalubre”, advierten los vecinos ante la falta de limpieza.

Con cada lluvia, los raudales arrastran estos basurales, terminando por tapar todos los desagües del barrio. Esta situación implica un riesgo real para la integridad física de los ciudadanos que circulan por la zona céntrica.

“Hurreros” de Camilo

Mientras la capital vive una de sus peores crisis de insalubridad, altos mandos de la Dirección de Servicios Urbanos están volcados a la campaña proselitista del candidato cartista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).

El viernes pasado, el director Armando Becvort y sus jefes de cuadrilla, todos con altos salarios, participaron en horario laboral de mítines políticos cartistas.

Consultado al respecto, Becvort confesó haber solicitado vacaciones para priorizar el proselitismo sobre el servicio. Lo mismo hicieron sus funcionarios, según declaró a ABC.

Intervención y crisis

De los 27 camiones recolectores con los que cuenta la dependencia municipal, solo 10 funcionan. El intendente Bello mantiene el “legado” de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), de priorizar el alquiler de móviles privados antes que reparar la flota propia, según denuncian los trabajadores. Semanas atrás, extendió el contrato con las firmas El Palacio SA y San Cristóbal, contraído por Nenecho.

Al mismo tiempo, apura la compra de 10 camiones nuevos por un total de G. 13.000 millones. El monto coincide con el dinero que fue desviado de los bonos G8 a “servicios fantasma”, entre ellos el alquiler de camiones recolectores a las mismas empresas, según el interventor, Carlos Pereira.

Pereira reportó además que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a salarios y otros gastos corrientes.

Nenecho renunció en agosto. Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.