Hombre fallece tras incendio parcial de su vivienda en Isla Pucú

La víctima fue identificada como Arcadio Gaona, agricultor, quien residía en el lugar donde ocurrió el siniestro.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 23:00, cuando personal policial tuvo conocimiento del caso a través de una llamada telefónica recibida en la oficina de guardia.

De inmediato, agentes de servicio externo acudieron al sitio a bordo de una patrullera.

Al llegar, constataron que una de las piezas de la vivienda estaba completamente incendiada. Con la ayuda de vecinos del lugar lograron sofocar las llamas.

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Pobladores consternados

Según manifestaron los pobladores, una persona se encontraba dentro de la habitación afectada.

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Al verificar el interior, los intervinientes hallaron el cuerpo sin vida del propietario de la casa pero no estaba nadie más.

Posteriormente, fueron convocados bomberos voluntarios para realizar el enfriamiento del lugar, así como personal de Criminalística, el médico forense y el Ministerio Público, que se encargan del procedimiento de rigor y de investigar las circunstancias en que se produjo el incendio.

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