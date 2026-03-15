Labriegos fortalecen la diversificación de productos tradicionales

Entre estos rubros se encuentran la producción de mandioca, maíz, poroto, maní y batata, entre otros, que tradicionalmente se encuentran en las chacras agrícolas de los colonos.

Conforme con los datos proveídos por los propios protagonistas, en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente la cantidad de parcelas cultivadas con estos productos.

En ese sentido, los labriegos señalaron que este cambio se está dando debido a que en numerosas ocasiones varias familias ya tuvieron inconvenientes por la escasez de muchos de estos alimentos, principalmente por no trabajar en forma organizada y por descuidar el manejo sustentable de sus cultivos, indicaron.

Sobre el tema, el productor Dionisio Fernández, de la colonia Defensores del Chaco, distrito de San Estanislao, mencionó que los pequeños agricultores están viendo la necesidad de implementar esta fórmula de trabajo en sus chacras para poder abastecer las exigencias de los consumidores y, al mismo tiempo, asegurar el sustento del hogar con la venta de los diferentes productos.

Lea más: San Estanislao: preocupados por el bajo precio del producto"sésamo banco"

Fortalecer la diversificación

Por otro lado, señaló que la única manera de evitar la escasez de algunos de los rubros agrícolas entre los pequeños productores es fortaleciendo la diversificación de los cultivos tradicionales, que siempre fueron las principales fuentes de alimentación y de ingreso económico de las poblaciones del campo, argumentó Fernández.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acompañamiento de la DEAG

Al respecto, el gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), Óscar López, explicó que los técnicos de la institución se encuentran acompañando a los labriegos que se dedican a la agricultura familiar campesina con el propósito de mejorar la calidad y el rendimiento de las siembras para poder evitar la falta de productos en el mercado local.