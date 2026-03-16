Carapeguá se prepara con fe y devoción para honrar al Señor de las Palmas

La Comisión de Asuntos Económicos de la capilla Señor de las Palmas de Carapeguá invita a mantener viva la devoción al patrono, por lo que prepara un extenso programa litúrgico para compartir en familia y con los feligreses que llegarán de diferentes centros católicos de este municipio.

La responsable de la capilla, Teresita Acosta, explicó que todos los días se prevé el rezo del rosario a partir de las 18:00. Luego, en algunas jornadas, se realizará la celebración de la Palabra de Dios o la santa misa.

El primer día, que será el jueves 19 de este mes, la celebración de la Palabra será presidida por Nilda Montiel. El tema a desarrollar será “Promover el bien común”.

En la víspera del día del santo patrono, que será el 28 de este mes, se realizará a las 17:00 una peregrinación con la imagen del Señor de las Palmas, de unos cinco kilómetros, desde su capilla hasta llegar al oratorio San Blas, en el casco urbano.

El día central, Domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 07:00 se iniciará la celebración en la capilla San Blas con la bendición de las palmas, seguida de la peregrinación y procesión del Señor de las Palmas hasta la Catedral Inmaculada Concepción de María, para la celebración de la santa misa. Posteriormente, los fieles retornarán en procesión hasta la capilla del Señor de las Palmas.

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Para culminar esta celebración, la comunidad disfrutará de un almuerzo show el día del santo patrono, a partir de las 12:00, en el local Ykua Santa Rosa, kilómetro 92, donde los presentes podrán disfrutar de asado a la estaca y comidas típicas, en medio de una devoción cargada de fe.

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En la ocasión, los presentes también disfrutarán de un festival artístico con la participación de Carluchín Alcaraz y su grupo Sintonía de Piribebuy, además de varios artistas locales.