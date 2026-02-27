Carapeguá: denuncian faltante de kits escolares tras entrega oficial del MEC

En el departamento de Paraguarí se cumplió en tiempo y forma con la llegada de los kits escolares a 400 instituciones educativas, donde asisten más de 32.000 estudiantes. Sin embargo, al momento de la distribución, los directores se encuentran con dificultades debido a faltantes en algunos grados o cursos.

Este es el caso de la escuela-colegio República de Nicaragua, donde la directora, Eudelia Leiva, explicó que este año se registró una masiva matriculación de estudiantes que migraron desde otras instituciones educativas, tanto en los distintos grados de la escuela como en los cursos del colegio.

Esta situación generó el faltante de unos 50 kits escolares, cuyo pedido ya será gestionado para que, posiblemente, la próxima semana se complete.

Por otra parte, en la escuela Higinio Vargas se reportó que los kits escolares ya fueron entregados a los padres de familia, quienes al inscribir a sus hijos solicitaron retirarlos por temor a que se agoten.

No obstante, hasta el momento faltan 10 kits escolares, según explicó la directora interina, Rosana Ramírez.

Esperan que redistribución de kits alcance

La directora aclaró que el faltante se registra en el segundo grado, donde el año pasado había solo nueve alumnos. Sin embargo, en el primer grado se contaba con 19 escolares y este año todos volvieron a matricularse para el segundo grado en la institución, lo que explica la diferencia y el déficit de 10 kits. Señaló que el pedido será elevado a la Supervisión para buscar una pronta solución al inconveniente.

En el colegio subvencionado Virgen Poderosa, la hermana Leonarda Paiva Calastra informó que también se registra faltante, aunque no precisó la cantidad, ya que la entrega del turno no culminó aún y posteriormente se tendrá el informe correspondiente. Los padres de familia esperan que el sistema de redistribución de los kits escolares se concrete para que todos los niños puedan acceder a sus útiles escolares.