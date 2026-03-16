Este lunes se inicia el novenario a Nuestra Señora de la Encarnación

El novenario dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación, protectora de la capital del departamento de Itapúa se inicia este lunes 16 de marzo. La ciudad celebrará 411 años de fundación el mismo día en que los feligreses católicos celebrarán el día de la Virgen.

Nuestra Señora de la Encarnación es una advocación mariana que celebra el momento en que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, conmemorada el 25 de marzo, reconocida como Solemnidad de la Anunciación. Representa el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios en la fe católica.

El novenario se desarrollará desde hoy, a las 19:30, en la Catedral, presidido por el padre Darío Silvero. Previamente, desde la 19:00 se rezará el Santo Rosario.

Para el 25 de marzo se espera que se desarrolle la Fiesta Patronal en la Catedral de Encarnación. Para esa fecha se esperan misas a las 8:00, con la procesión de la imagen de la Virgen por la ciudad a las 9:00. Este año se realizará la celebración en la fecha señalada, ya que la misma cae días antes de la Semana Santa.

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El bien común

El obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli, invitó a las familias a reunirse y rezar por la santa patrona de la ciudad y de la diócesis. También refirió que en la misma fecha se conmemora la fundación de la ciudad, que fue nombrada por San Roque González de Santa Cruz en 1615.

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Acotó, además, que en el año 2028 se conmemorará el 400º aniversario del martirio y muerte del primer santo paraguayo.

Refirió, además, que los feligreses pueden reflexionar sobre los temas del novenario, que este año tienen relación con “El bien común”. Esto está en concordancia con lo dispuesto en la Carta Pastoral 2026 de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), bajo el lema “Denles ustedes de comer” (Mt 14,16), que declara el “Año del Bien Común”.

El documento insta a combatir la corrupción, reducir la desigualdad y fortalecer la solidaridad ciudadana para construir una sociedad más justa, digna y fraterna.