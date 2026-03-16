Bienal Católica: proponen actividades artísticas, educativas y deportivas en cinco distritos de Itapúa

Bajo el lema “Familia, ¡abramos las puertas a la Esperanza!”, la Diócesis de la Santísima Encarnación y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Itapúa (UCI) realizaron el lanzamiento oficial de la Bienal Católica 2026 (Bie-Cat 2026). Este evento pretende convertirse en el epicentro eclesial y cultural del departamento y se llevará a cabo del miércoles 22 al domingo 26 de abril de 2026.

La presentación oficial del evento estuvo a cargo del obispo diocesano de la Santísima Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli Scorzara, y la directora de la UCI, María Elena Villalba. La misma, se desarrolló la mañana de este lunes en el interior de la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación.

La bienal propone un diálogo entre fe, academia y cultura, según detalló el obispo ordinario del lugar. Además, se integrarán actividades deportivas para toda la familia.

Este año se desarrollará en Encarnación, Hohenau, Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná. Contará con 81 actividades dirigidas a diversos públicos.

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Evento multidisciplinar

Los organizadores destacaron que la Bie-Cat 2026 no es solo un evento religioso, sino más bien una plataforma multidisciplinaria donde la fe se encuentra con la razón y el arte.

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Entre las propuestas de la agenda se encontrarán conferencias magistrales, foros de debate, talleres, presentaciones de danza, canto, proyecciones de cine, obras de teatro, celebraciones litúrgicas, espacios de oración, propuestas pastorales, así como actividades en instituciones educativas y una gran fiesta de la familia diocesana.

“La Bienal se presenta como un gran portal abierto a la sociedad, invitando a familias, jóvenes y clérigos a caminar juntos hacia el bienestar común y el fortalecimiento de los valores que nos unen”, señalaron desde la organización.

Anunciaron que esperan la participación de delegaciones nacionales e internacionales. Más detalles sobre las actividades serán publicados en las redes sociales de la Bienal Católica 2026, acotaron.