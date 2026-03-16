Masiva concurrencia para cirugías gratuitas de cataratas en Caacupé

El director del hospital, Hugo Cañete, señaló que la actividad se desarrolló con una importante participación de pacientes, muchos de los cuales presentan dificultades para acceder a este tipo de intervenciones por su alto costo en el sistema privado.
Detalló que se realizaron las evaluaciones y, de acuerdo al estado de los pacientes, se agenda y se decide cuándo les corresponderá la cirugía. El procedimiento se lleva a cabo en dos etapas, con una meta de 50 intervenciones por día en las instalaciones del hospital.
La iniciativa es organizada con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, y tiene como objetivo principal beneficiar a unas 100 personas mediante cirugías de cataratas.
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Priorizar a pacientes de escasos recursos
Este tipo de campañas busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, atendiendo especialmente a aquellos con mayor vulnerabilidad y limitaciones económicas, quienes ven en esta oportunidad una posibilidad concreta de recuperar la visión.
Desde la organización adelantaron que una nueva convocatoria está prevista para los días 1 y 2 de mayo, fechas en las que continuarán las cirugías como parte de este programa de asistencia médica.
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