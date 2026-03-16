Médicos exigen frenar la apertura de nuevas carreras y alertan sobre la falta de prácticas

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), a través de su oficina de Anticorrupción en Salud y Educación Médica, ha emitido un fuerte comunicado en el que califica de “inoportuna e innecesaria” la habilitación de nuevas carreras de medicina en el país.

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La organización, liderada por el doctor Jorge Rodas, cuestiona los fundamentos técnicos y académicos que sostienen este crecimiento exponencial en Paraguay, advirtiendo que el sistema actual está al borde del colapso.

Cifras alarmantes: muchos estudiantes, pocos espacios de prácticas

Según el informe, Paraguay cuenta actualmente con 43 carreras de medicina y una población estudiantil de aproximadamente 45.000 alumnos, para apenas seis millones de habitantes. El gremio detalla una realidad crítica en los hospitales públicos, donde la falta de planificación es evidente.

En su comunicado, el CPM menciona la saturación de estudiantes en hospitales, afirmando que en un solo establecimiento pueden coincidir alumnos de hasta seis universidades distintas. Esta situación acarrea prácticas deficientes debido a la falta de campos clínicos reales y, muchas facultades están recurriendo a la “simulación” de prácticas clínicas en lugar de contacto directo con pacientes.

El CPM también menciona en su comunicado el déficit en posgrado. De los 1.500 médicos que aspiran a una residencia (cuyas plazas determina la Comisión Nacional de Residencias Médicas, CONAREM) cada año, menos del 50% logra obtener una plaza.

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El “cuello de botella” de la especialización

Uno de los puntos más graves señalados por el CPM es la carencia de especialistas en el interior del país. En regiones como Concepción, San Pedro y Misiones, médicos generalistas se ven obligados a realizar tareas de especialistas sin tener la formación certificada, debido a la insuficiente capacidad de formación, aseguran.

Asimismo, denuncian que se están certificando especialidades en centros que cuentan con menos de diez camas disponibles para la práctica, lo que compromete seriamente el rigor científico del aprendizaje.

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“No existen condiciones mínimas de carácter técnico, académico ni sanitario que puedan justificar la habilitación de nuevas carreras”, sentencia el comunicado firmado por la Comisión Directiva Nacional del CPM.

Un llamado a la Reforma Médica

El Círculo Paraguayo de Médicos concluye que el modelo actual está enfocado en lo asistencial y no en el concepto de “hospital escuela”, donde la docencia e investigación deberían ser pilares fundamentales.

Ante este escenario, el gremio anunció que presentará una propuesta formal para iniciar una Reforma de la Formación Médica tanto en grado como en posgrado, e instó a la comunidad académica y a los organismos reguladores a iniciar un debate nacional impostergable.