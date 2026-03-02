Círculo Paraguayo de Médicos denuncia “caos” y riesgos en la formación de especialistas

En un fuerte comunicado emitido por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), se realiza una grave advertencia sobre el estado actual de las especializaciones médicas en el país. Según el gremio, el sistema de formación de especialistas atraviesa una crisis de legalidad que pone en riesgo tanto a los profesionales como a la ciudadanía en general.

El conflicto radica en las decisiones de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem). El CPM cuestiona la “incoherencia” de la institución por suspender los programas de Cirugía General y Ginecología en el Hospital Regional de Ciudad del Este por falta de acreditación de la ANEAES, mientras que, de forma paralela, permite la oferta de plazas en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Regional del IPS de Ciudad del Este, a pesar de que estos no cuentan con la habilitación formal del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) o han evadido los procesos obligatorios de evaluación.

“Se están ofertando plazas en programas que iniciaron sin aprobación formal y bajo el aval de universidades que no ejercen una conducción académica efectiva”, reza el comunicado del gremio.

Médicos “en riesgo”

Para el CPM, el modelo actual es una “simulación”. Denuncian que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el IPS han asumido roles formativos que no les corresponden, desplazando la responsabilidad académica de las universidades.

Esta situación, según advierten, genera una “inseguridad formativa” y proyecta al mercado laboral especialistas cuyo proceso de aprendizaje se encuentra “distorsionado”.

Exigencias al Gobierno

Ante esta situación, el CPM ha solicitado formalmente a la Conarem la suspensión inmediata de la oferta de todas aquellas plazas para el año 2026 que no cumplan con los requisitos legales de habilitación y acreditación.

Asimismo, el gremio anunció que presentará ante las más altas autoridades del Gobierno Nacional un nuevo modelo de formación médica, para asegurar que la formación de los médicos paraguayos recupere el rigor académico necesario a fin de garantizar la seguridad del pacientes.

El documento concluye con un llamado a la transparencia, instando a las autoridades a no priorizar la cantidad de plazas sobre la calidad de la educación médica.