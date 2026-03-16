Pilar: la Diócesis cede terreno para la construcción de una Unidad de Salud Familiar

Con el objetivo de fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS), la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, que abarca también Ñeembucú, representada por el obispo Osmar López, firmó un convenio con la Municipalidad de Pilar, encabezada por el intendente Fernando Ramírez (ANR), para la cesión de un terreno donde se construirá una Unidad de Salud de la Familia (USF).

El predio se encuentra ubicado sobre la avenida Mariscal López, casi Tte. Santiago Brizuela, en el barrio San Miguel de la ciudad de Pilar, un punto considerado estratégico que permitirá ampliar y mejorar el acceso a los servicios de salud para numerosas familias de la comunidad.

El acto de firma del acuerdo contó con la presencia del intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR); concejales municipales; el obispo de la diócesis, Osmar López; el director de la XII Región Sanitaria, Dr. Jorge Arnaldo Espínola; la jefa de Atención Primaria de la Salud, Dra. Lilian Mendoza; funcionarios del equipo de salud de la USF Centro y vecinos del barrio.

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De acuerdo con datos de la USF, la concreción de la obra de infraestructura beneficiará directamente a más de 5.000 personas que forman parte del microterritorio de cobertura, acercando servicios de promoción, prevención y atención primaria a la población.

El intendente Fernando Ramírez (ANR) destacó la importancia del acuerdo alcanzado con la diócesis, señalando que la iniciativa permitirá acercar más servicios de salud a las familias del centro de la ciudad.

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“Este acuerdo permitirá acercar más servicios de salud a las familias del centro de la ciudad y seguir fortaleciendo la atención primaria. Nuestro agradecimiento al obispo Osmar López por este gesto que beneficiará a toda la comunidad”, expresó.

Asimismo, se informó que el inicio de las obras está previsto dentro de aproximadamente 45 días, lo que permitirá avanzar próximamente con este importante proyecto sanitario.

Por su parte, la doctora Karen Pereira, directora de la USF Centro, manifestó su emoción al señalar que, tras más de 15 años de gestiones, finalmente contarán con un terreno propio para la construcción de la sede.

“Estamos todos emocionados. Para nosotros es una fiesta, una bendición que después de 15 años tengamos un terreno para nuestra casa propia”, expresó.

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La profesional explicó que actualmente el equipo de salud trabaja en un local prestado y de dimensiones reducidas, lo que limita la atención y la comodidad de los pacientes.

“Es un lugar muy pequeño, no podemos ofrecer muchos servicios ni brindar la comodidad que se necesita. Incluso no contamos con sala de espera; cuando llueve los pacientes se mojan y cuando hace calor deben esperar bajo el sol. Muchas veces esperan dos o tres horas para ser atendidos”, lamentó.

Agregó que la falta de espacio también afecta la privacidad durante las consultas médicas.

“Queremos brindar una atención con calidad y calidez, pero las condiciones actuales no nos permiten hacerlo como quisiéramos”, concluyó.oncluyó.