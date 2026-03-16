San Pedro de Ycuamandyyú cumple 240 años en medio de crisis política y sin festejos oficiales

Conocida como cuna del prócer de la Independencia, Vicente Ignacio Iturbe, la histórica ciudad atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Este año, por primera vez, no se anunciaron actos oficiales ni siquiera la tradicional misa de aniversario en la Catedral, limitándose las autoridades a declarar asueto en la ciudad, en una jornada además marcada por intensas lluvias.

Ciudadanía se autoconvoca ante abandono

Ante la falta de actividades oficiales y el visible deterioro urbano, grupos de ciudadanos se autoconvocaron para realizar trabajos de limpieza en el centro de la ciudad, en un intento por mejorar la imagen de la capital departamental.

La noche anterior al aniversario, un grupo de pobladores se reunió en la plaza Mariscal López, donde se realizó una peña artística. Durante el evento, el músico Javier Díaz, vocalista de un grupo musical, lamentó la situación actual de la ciudad y pidió a las autoridades dejar de lado las divisiones políticas para trabajar por el desarrollo de San Pedro.

El artista abrió su presentación con la canción “Chokokue Kera Yvoty”, cuyo mensaje llama a la unidad y al trabajo conjunto por el país.

Críticas de autoridades y clima electoral

Durante el encuentro también estuvieron presentes figuras políticas. El diputado colorado Leonardo Sáiz expresó públicamente su preocupación por la situación de la ciudad.

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“Siento vergüenza ajena. No puede ser que una capital departamental esté así”, manifestó el legislador, quien además reconoció su cuota de responsabilidad política al haber apoyado en su momento la candidatura del actual intendente.

Por su parte, el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, instó a la ciudadanía a elegir bien a sus autoridades en las próximas elecciones municipales y afirmó que la ciudad puede recuperar su imagen.

Mientras tanto, el actual intendente Carlos Quiñónez, quien asumió tras las elecciones convocadas luego de la salida de su antecesor, enfrenta cuestionamientos y no habría logrado consolidar el respaldo político para buscar su reelección.

Antecedentes de la crisis municipal

La actual situación tiene antecedentes en el periodo anterior, cuando el entonces intendente Gustavo Rodríguez fue reelecto en medio de cuestionamientos a su gestión. Tras denuncias ciudadanas y movilizaciones, se dispuso la intervención de la Municipalidad, donde se detectó un presunto daño patrimonial cercano a G. 18 mil millones.

Minutos antes de ser destituido por la Cámara de Diputados, Rodríguez presentó su renuncia al cargo, lo que derivó en la convocatoria a nuevas elecciones en las que resultó electo Quiñónez.

Sin embargo, sectores ciudadanos sostienen que la situación no ha mejorado, señalando problemas como obras inconclusas, supuestas sobrefacturaciones y retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales.

Crisis permanente en la Junta Municipal

La inestabilidad política también se refleja en la Junta Municipal, donde en el actual periodo se registraron renuncias, reemplazos y conflictos internos.

Entre los cambios más relevantes, el concejal José Agustín Mendoza dejó su banca para asumir como concejal departamental y actualmente se perfila como precandidato a intendente. En su lugar asumió Juana Rodríguez, hermana del exintendente Gustavo Rodríguez.

Posteriormente, la concejala Liz Rodi solicitó permiso para ocupar el cargo de secretaria de Educación en la Gobernación de San Pedro, siendo reemplazada por Damiana Agüero.

En el mismo periodo falleció el concejal del Partido Verde Vidal Palacios, siendo reemplazado por Cristian Peralta, quien también falleció posteriormente en un accidente. Tras ello asumió Apolonio Álvarez, en medio de cuestionamientos y de un reclamo presentado por la dirigente liberal Mabel González, caso que continúa sin resolución en la Justicia Electoral.

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Nueva polémica en la Junta

La crisis volvió a escalar recientemente luego de que Liz Rodi renunciara a su cargo en la Gobernación para lanzar su precandidatura a la intendencia y solicitara su reincorporación a la Junta Municipal.

El pedido no fue aceptado por mayoría y el tratamiento del caso fue postergado, lo que generó la reacción de ciudadanos que se movilizaron frente al edificio municipal y escracharon al presidente de la Junta, Pascual Ocampos, quien también busca su reelección.

Ciudad histórica en un momento crítico

Fundada el 16 de marzo de 1786 como Villa San Pedro Apóstol del Ycuamandyyú, la ciudad es uno de los centros históricos más importantes del país. Sin embargo, a sus 240 años, la capital departamental enfrenta un escenario marcado por crisis política, conflictos institucionales y un visible deterioro urbano, mientras la ciudadanía continúa movilizándose y exigiendo cambios de cara a las próximas elecciones municipales.