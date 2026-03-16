Un colectivo con 40 pasajeros sufrió un accidente sobre la Ruta PY02 en Caacupé

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, cuando el ómnibus circulaba con dirección a la ciudad de Caacupé. Según el conductor, identificado como Cristhian Andrés Centurión Rodríguez, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que derivó en la pérdida de control del rodado.

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Para evitar colisionar contra otros vehículos, el chofer desvió el colectivo hacia la divisoria central de la Ruta PY02, maniobra que provocó daños en la unidad. En el momento, el bus transportaba aproximadamente a 40 pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Tras lo ocurrido, intervinieron agentes de la Patrulla Caminera, quienes practicaron el alcotest al conductor, con resultado negativo.

También acudieron bomberos voluntarios de Caacupé y personal de la concesionaria vial, quienes rápidamente realizaron las tareas de limpieza y retiro del vehículo.

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