Nacionales
16 de marzo de 2026 - 07:10

Un colectivo con 40 pasajeros sufrió un accidente sobre la Ruta PY02 en Caacupé

Un colectivo de larga distancia de la empresa Norte Poty tuvo un percance sobre la ruta PY02.
Un colectivo de larga distancia de la empresa Norte Poty tuvo un percance sobre la ruta PY02.

Un ómnibus de larga distancia de la empresa Norte Poty protagonizó un accidente de tránsito anoche sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 63, en la compañía Villa Ytú de Caacupé. Afortunadamente, el hecho dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

Por Faustina Agüero

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, cuando el ómnibus circulaba con dirección a la ciudad de Caacupé. Según el conductor, identificado como Cristhian Andrés Centurión Rodríguez, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que derivó en la pérdida de control del rodado.

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Para evitar colisionar contra otros vehículos, el chofer desvió el colectivo hacia la divisoria central de la Ruta PY02, maniobra que provocó daños en la unidad. En el momento, el bus transportaba aproximadamente a 40 pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Tras lo ocurrido, intervinieron agentes de la Patrulla Caminera, quienes practicaron el alcotest al conductor, con resultado negativo.

También acudieron bomberos voluntarios de Caacupé y personal de la concesionaria vial, quienes rápidamente realizaron las tareas de limpieza y retiro del vehículo.

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