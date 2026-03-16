Urgen tomógrafo y especialistas para el Hospital Integrado de Ayolas

El concejal de Misiones, Juan Achucarro (ANR), señaló que, como autoridad departamental, tiene varias inquietudes y pedidos para el Hospital Integrado de Ayolas, entre los cuales está poder contar con mayores equipamientos y especialistas de diferentes áreas. Por un lado, está la necesidad de un tomógrafo; pese a que se tiene Unidad de Terapia Intensiva (UTI), no se cuenta con este equipo, dijo.

Explicó que el hospital cuenta con infraestructura importante, pero faltan equipos y profesionales para responder a casos complejos. Indicó que esta carencia limita la atención inmediata de pacientes y que el servicio debe fortalecerse para evitar riesgos mayores en situaciones de emergencia.

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En caso de existir una persona accidentada con un golpe delicado en la cabeza, no se puede mover al paciente en estado crítico para trasladarlo a San Ignacio o San Juan Bautista y realizarle los estudios correspondientes que permitan determinar la gravedad del caso y, posteriormente, socorrerlo; incluso se corre el riesgo de que el paciente muera en el camino. Las autoridades y las fuerzas vivas tienen que unirse para solicitar al Ministerio de Salud o a la entidad correspondiente que en Ayolas se pueda contar con un tomógrafo, señaló.

Remarcó que la ausencia de este equipo puede generar consecuencias graves. Subrayó que la comunidad debe acompañar el reclamo para mejorar el servicio sanitario.

Achucarro dijo que es importante que la ciudadanía sepa que en el distrito de Ayolas existen muchos pacientes con problemas renales que se someten de dos a tres veces por semana a diálisis. En este nosocomio se cuenta con el equipamiento necesario, pero hace falta personal especializado para realizar ese trabajo.

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El traslado del paciente para la diálisis es muy delicado debido a su situación y, asimismo, implica tiempo y, sobre todo, un costo que muchas personas no están en condiciones de solventar. Indicó que esta situación representa una carga económica para las familias. Agregó que contar con especialistas permitiría mejorar la calidad de atención.

Otra necesidad importante es el servicio de un ecógrafo. En el hospital se cuenta con el equipo, pero no se tiene especialista en imágenes. “Es como si no se tuviera el equipo. A raíz de ello, el paciente debe recurrir al privado, que también tiene su costo”, indicó.

En el centro asistencial se cuenta con equipamiento de oftalmología, pero no se tiene oculista; este servicio también es muy necesario. El concejal departamental sostuvo que el hospital requiere más profesionales especializados.

La ciudad de Ayolas se encuentra en la punta del departamento de Misiones. Esto hace que el recorrido para llegar hasta los hospitales de San Ignacio o San Juan Bautista sea largo, ya que se deben recorrer grandes distancias. Desde este distrito hasta la ruta PY01 hay un tramo de 52 kilómetros, y después se deben recorrer varios kilómetros más para llegar de urgencia a destino.

“Por su ubicación geográfica, el servicio de salud se debe fortalecer en Ayolas de manera que beneficie a la ciudadanía”, señaló. Mejorar el hospital permitirá garantizar atención oportuna a la población.

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