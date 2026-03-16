Accidente vehicular derriba columna de ANDE en Ayolas

Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica anónima recibida en la oficina de guardia, alertando sobre un accidente de tránsito en el lugar mencionado.

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De inmediato, personal policial acudió al sitio, constatando la presencia de ambos vehículos con daños materiales, así como una columna perteneciente a la ANDE con daños. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil de la marca Nissan, tipo Station Wagon, modelo Kicks, color blanco, matrícula N.ª AAEY524, guiado por Blanca Rocío Id Acosta (51), domiciliada en el barrio Santa Rosa de Lima de esta ciudad.

También, un vehículo de la marca Toyota, modelo Alex, color plomo, matrícula N.ª BTE 477, guiado por Oscar Rubén Darío Sosa Cataldo (27), quien no contaba con licencia de conducir al momento del hecho, domiciliado e

Ambos conductores resultaron ilesos.

El hecho fue comunicado en tiempo y forma a la agente fiscal interina, Abg. Teresa Martínez, de San Ignacio Misiones, y posteriormente se convocó a personal del Departamento de Criminalística de Misiones, a cargo del Suboficial Superior Lic. Leonido Cristaldo, para el procedimiento correspondiente.

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