Video: En Carapeguá una joven resultó con lesiones graves tras ser embestida por un motociclista

La víctima fue identificada como Miguela Soledad Ayala Figueredo, 21 años, paraguaya, estudiante, domiciliada en el barrio Fátima de Carapeguá. A raíz del fuerte impacto sufrió fracturas en varias partes del cuerpo. El hecho ocurrió al momento que la joven iba a una despensa cercana a la vivienda.

El percance fue protagonizado por una motocicleta Motostar, modelo SK 125-5, color negro, chapa N.º 102 AAGP Py, guiada por César Daniel López Flores, paraguayo, soltero, de 23 años, albañil, domiciliado en la compañía Potrero de este municipio. Según versiones de la víctima, el motociclista se encontraba en aparente estado etílico, pero este dato no pudo ser confirmado porque al mismo no se le practicó el alcotest porque no tenía la Patrulla Caminera, se quejó la tía de la víctima Zunilda Ayala.

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Tras el hecho, la joven fue auxiliada por Bomberos Voluntarios, quienes la trasladaron hasta el Hospital Distrital local. Posteriormente, fue derivada al Hospital Regional de Paraguarí para una mejor atención médica. Fue dada de alta pero en el transcurso de esta madrugada fue al sanitario y orinó sangre por lo que los familiares la volverán a llevar a un sanatorio privado.

Ella necesita que se le realice una ecografía y que el responsable se haga cargo de los gastos, manifestó la familiar de la víctima.

En tanto, el motociclista también fue asistido por los bomberos con algunas lesiones leves.

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De acuerdo con el informe de la Comisaría 5ª de Carapeguá, el accidente ocurrió sobre una ruta terraplenada del barrio Fátima.

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Fue un choque repentino, según motociclista

Según el reporte policial, al lugar acudió una patrullera a cargo del suboficial mayor David Marecos, quien conversó con el conductor de la motocicleta. Este manifestó que circulaba a bordo de su biciclo cuando, al llegar al lugar mencionado, impactó repentinamente contra la transeúnte, lo que dejó a ambos con lesiones y ocasionó daños materiales en la motocicleta.

El fiscal interviniente, Alcides Espínola, de la Unidad Penal N.º 1 de Carapeguá, dispuso la incautación de la motocicleta.