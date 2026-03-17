Cámara ratifica orden de captura del “partner” Raúl Fernández Lippmann

El recurso planteado por la defensa de Raúl Fernández Lippmann en contra del Auto Interlocutorio N° 383, de fecha 3 de octubre de 2025, dictado por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Sandra Kirchhofer, fue declarado inoficioso por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital integrado por los camaristas Adriana Giagni Rojas, Arnulfo Arias Maldonado y Arnaldo Fleitas Ortiz.

En consecuencia, se confirma la resolución que revocó las medidas cautelares y ordenó la captura del “partner” Fernández Lippmann, para que cumpla su condena de 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En la apelación planteada bajo patrocinio del Abg. Álvaro Arias, el exsecretario del entonces senador colorado Óscar González Daher (fallecido el 21 octubre de 2021) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), argumentó que no corresponde aun la ejecución de su condena, debido a que se ha presentado una acción de inconstitucionalidad que a la fecha no está resuelta.

Al respecto la magistrada Adriana Giagni Rojas señala en su voto que no se pueden admitir recursos planteados desde la clandestinidad y que el “partner” tiene una condena de 7 años de cárcel que está firme, por lo tanto corresponde su ejecución en los términos vigentes en el Artículo 493 del Código Procesal Penal.

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“Ahora bien, respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta en fecha 27 de agosto de 2024 contra el Acuerdo y Sentencia N° 557 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sí se halla pendiente. No obstante, no corresponde suspender los efectos de la sentencia de condena porque esta ya se halla firme en el sentido del Art. 127 del CPP”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 78 dictado por el tribunal de alzada este martes 17 de marzo de 2026.

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“Partner” condenado a 7 años de cárcel

La condena de 7 años de cárcel contra el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero quedó firme el 29 de diciembre de 2023 luego de que la Sala Penal de la máxima instancia judicial declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa.

En el primer juicio oral, que finalizó el 26 de noviembre de 2020, fue absuelto de culpa y reproche, pero en abril de 2021 un Tribunal de Apelación Penal anuló el fallo de primera instancia y ordenó un nuevo juzgamiento.

El Ministerio Público demostró que el “partner” y exsecretario de Óscar González Daher se enriqueció de forma ilícita y lavó ese dinero que obtuvo de forma ilegal, a través de su cargo de director en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Asimismo y según lo probado en el juicio oral por la fiscala Victoria Acuña (actualmente jubilada), entre los años 2007 y 2017, el exsecretario del JEM no tenía cómo justificar egresos por G. 237.550.698, que es la diferencia entre los ingresos legales que obtuvo como funcionario del Jurado y los gastos que registró en esos 10 años.

A dicho monto se suman G. 1.327.393.602, que de acuerdo a la agente del Ministerio Público, fueron egresos que tuvo el acusado por compras de dólares.