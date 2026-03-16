Inundaciones en las ciudades de Luque, Mariano, Ñemby, y Ypané

Pasada la media tarde se reportaron inundaciones en varias ciudades del departamento Central. La más afectada fue Luque ya que distintos barrios y compañías quedaron bajo agua, principalmente la avenida Gral. Aquino - Tapé Tujá -zona de ensanchamiento de la arteria-, el Centro de Luque, la avenida Nanawa, Bella Vista, camino Luque-Limpio, y en los distintos asentamientos.

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Según mencionaron los pobladores, las inundaciones en esta ciudad se debió al desborde del arroyo Itay a causa de los trabajos de duplicación que se están realizando en la avenida General Elizardo Aquino -conocida como Tape Tuja-, que se ejecutan en tres frentes: el puente Abay, el entorno de la Fuerza Aérea y la calle Ytororo.

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La obra de ensanchamiento de la avenida, y la colocación de alcantarillas celulares de 1,5 x 1,5 metros es ejecutada por la Constructora Benito Roggio e Hijos S.A., representado por Óscar Franco. Todo este trabajo está requiriendo una inversión de G. 133.573.887.295 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Solidaridad y diversión

Tras la lluvia, las calles se llenaron de agua en poco tiempo. En videos que se viralizaron se pudo observar a un vehículo de la marca Hillux fue arrastrado por el raudal en la calle Capitán Andrés Insfrán entre Gral. José Elizardo Aquino y Pedro Juan Caballero. El conductor del vehículo subió sobre el capó de su camioneta para protegerse del agua. Minutos después fue rescatado y subió a un Kayak que fue prestado por algunos vecinos de la zona.

En otro sitio de Luque, sobre la calle Rosario, tres jóvenes lograron rescatar a un señor junto a su motocicleta, que estuvo a punto de ser arrastrado por el raudal.

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Los luqueños, quienes tenían Kayak, paralelamente a las tragedias que se estaba viviendo, aprovecharon para pasear en los raudales de las calles valiéndose de los diminutos y alargados embarques.

Bomberos saturados

Según los reportes los Bomberos Voluntarios de Luque, y la 4ta, compañía del Paraguay quedaron saturados con los pedidos de ayuda tras las inundaciones. En ese sentido los ciudadanos, pidieron que las autoridades de la Municipalidad colaboren en la limpieza de las bocas de desagües pluviales que quedaron llenas de basuras tras el paso del temporal.

Otras ciudades quedaron inundadas

Otras ciudades que se reportaron, y que quedaron inundadas fue la ciudad de Mariano Roque Alonso y Ñemby, donde viviendas y calles quedaron repletas de aguas.

En Ñemby, la calle Prat Gill nuevamente causó susto, ya que en uno de los paralelos de la calle cruza el caudaloso arroyo de Ñemby. El lugar se tornó peligroso por momentos.

En Ypané también se registró inundaciones, en este caso puntual se trata del predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que quedó completamente inundado, según reporte que realizaron en las redes sociales.