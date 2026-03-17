Pobladores de comunidades rurales solicitan reparación, mantenimiento y adecuación de caminos vecinales de Concepción

Los pobladores hicieron llegar sus inquietudes a los concejales departamentales. Señalaron que los caminos internos que conectan varias comunidades rurales están muy deteriorados. Se refirieron específicamente a 7 tramos que suman un total de 53,01 kilómetros.

Estos reclamos tuvieron el apoyo de los concejales departamentales, el propio presidente de la junta presentó una minuta que señala: “el deterioro actual de estas vías representa un obstáculo directo para el acceso a la salud, la educación y el trabajo, profundizando el aislamiento ante cualquier inclemencia atmosférica”, expresa en el escrito.

El pedido fue elevado a la Gobernación de Concepción y estarían afectadas unas 5.000 personas.

Los tramos<b> </b>

Según los moradores los tramos que precisan con urgencia son: la intercepción de la ruta PY22, en el lugar conocido como Costa Ferreira - Cruce San Juan - Villa María Auxiliadora, que tiene una extensión de 7,6 kilómetros. Otro de los tramos es el comprendido entre la comunidad de Romero Potrero y María Auxiliadora,la extensión es de 6 kilómetros.

El tercer tramo es el que comprende el Cruce María Auxiliadora, pasando por las poblaciones de Kurusu Isabel y Santa Rosa, llegando hasta el Club Hípico Concepción, son 12,42 kilómetros. En tanto que el cuarto tramo va desde Hugua Chajha, cruzando por Sagrada Familia, hasta el Cruce Kurusu Isabel, totaliza 8,34 kilómetros.

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Mientras que el quinto trayecto requerido por los pobladores para su mejoramiento es el que comprende desde Sagrada Familia, pasando por Panchito Hugua Po’i, hasta el Cruce Ruta PY05, son 6,94 kilómetros. La penúltima sección va desde la comunidad denominada Panchito Jahape - Panchito y llega al Cruce Ruta PY05, en las cercanías del vertedero, suman 6,73 kilómetros.

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El último tramo que piden los habitantes de zonas rurales que sean intervenidos va desde el Cruce Panchito, cruzando por Panchito López y el asentamiento Aquino Cue 8 de diciembre, llegando hasta el Cruce Ruta PY05, donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene su campamento, ese sector tiene un total de 4,78 kilómetros.