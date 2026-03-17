Policías de Lambaré, a juicio por supuesta extorsión y otros delitos

El comisario Édgar Francisco Villetti Bogado, exsubjefe de la comisaría 16ª de la ciudad de Lambaré y el suboficial ayudante Diego Joel Bogado Sosa, de la misma unidad policial, afrontarán un juicio oral y público por supuesta extorsión, privación de libertad y cohecho pasivo (coima).

La acusación admitida por el juez penal de Garantías de Lambaré, Carlos Vera Ruiz refiere que los hechos que motivaron el procesamiento de los agentes policiales ocurrió el 16 de agosto de 2025 y resultó víctima Óscar Rodrigo Álvarez Gómez, conocido como Piti.

Para el efecto, Vera rechazó una serie de incidentes de sobreseimiento definitivo, de exclusión de pruebas y de suspensión condicional del procedimiento planteados por ambas defensas.

A pedido de la defensa, el magistrado dispuso la revocatoria del arresto domiciliario de ambos agentes, que ahora seguirán su proceso en libertad.

En la audiencia preliminar, tanto la defensa de Villeti como la de Bogado solicitaron la exclusión probatoria en lo que respecta a la pericia de sus respectivos teléfonos celulares, debido a que aún se encuentra pendiente de realización.

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Otra petición de la defensa fue el cambio de calificación, específicamente la exclusión de los delitos de extorsión y cohecho pasivo agravado. De esta manera, las defensas pretendían que el proceso siga únicamente por privación de libertad y en base a la reducción de la expectativa de pena, acceder al beneficio de la suspensión condicional del procedimiento.

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En estas condiciones, los agentes ofrecieron realizar una donación de G. 200 mil mensuales a una entidad de beneficencia determinada por el juzgado durante un año, entre otras reglas de conducta que el juez considere adecuadas.

Defensa de policías niega extorsión y pedido de coima

“(...) solicito el sobreseimiento definitivo de mi defendido atendiendo a que se efectuó el procedimiento policial en forma regular se le traslado al denunciante porque el mismo no contaba en el momento de la verificación con su registro de conducir de cuya actuación se ha labrado acta de procedimiento que consta en autos, atendiendo a que no existen elementos suficientes de que mi defendido ha cometido el hecho punible de cohecho pasivo conforme al artículo 300 del Código Penal, articulo 185 Extorsión, debido a que el mismo estaba en la comisaria, pero en ningún momento ha solicitado suma de dinero al denunciante”, alegó la defensa de Bogado Sosa.

La acusación contra los policías de Lambaré

Según la acusación, el 16 de agosto del año pasado Óscar Álvarez fue interceptado por una patrullera aproximadamente a la 01:30 en una vía pública del barrio Mbachió, cuando se encontraba al mando de un automóvil Toyota, tipo Allion.

La acusación señala que en el Móvil C-164, correspondiente a la Comisaría 16ª Central de Lambaré, se encontraban el suboficial ayudante Diego Joel Bogado Sosa y el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez (igualmente procesado por el caso).

Tras solicitar a Álvarez sus documentos personales y también los del vehículo, los agentes lo llevaron con el vehículo hasta la sede de la Comisaría 16ª Central, ubicada en San Isidro y Carretera de López, del barrio Villa Policial de Lambaré, supuestamente para una verificación.

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“Estando en la comisaría, el suboficial Edgar Adalberto Núñez Vázquez le solicitó a Oscar Rodrigo Álvarez Gómez la suma de G. 30.000.000 por pedido del subjefe de la comisaría, el comisario Edgar Francisco Villetti Bogado (quien se encontraba a cargo de la comisaría en esa fecha) para dejarlo libre y no comunicar su detención al Ministerio Público, diciéndole que su vehículo tenía las mismas características que un vehículo utilizado por un “tortolero” y que ellos llamarían a varias víctimas para que declaren en su contra", señala el requerimiento fiscal.

“Durante toda la madrugada del 16 de agosto de 2025 y hasta las 09:00 aproximadamente, tanto el comisario Edgar Francisco Villeti Bogado como Edgar Adalberto Núñez Vázquez mantuvieron a Oscar Rodrigo Álvarez en un comedor ubicado en la sede de la Comisaría 16ª Central y le exigieron a que les entregara dinero para poder liberarlo. Toda esta situación fue presenciada por el agente policial Diego Joel Bogado Sosa, quien también estuvo en el comedor durante esa madrugada”, relata la acusación.

La acusación refiere que en horas de la mañana “Oscar Rodrigo Álvarez vendió su vehículo en el interior de la sede de la comisaría y, en total, entregó al agente policial Edgar Núñez la suma de G. 19.000.000 y, luego de esto, fue liberado a las 9:00 aproximadamente, sin que ninguno de los agentes policiales haya dejado asentado en los libros de la comisaría sobre el procedimiento realizado y sin comunicarlo al Ministerio Público”.