Arrestan a subjefe de comisaría de Lambaré y a dos suboficiales

Los policías detenidos fueron identificados como el subjefe de la comisaría 16ª Central de Lambaré, comisario Édgar Francisco Villetti Bogado, el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez y el suboficial ayudante Diego Joel Bogado Sosa, ambos también de la misma unidad.

En tanto que la supuesta víctima de la detención irregular y posterior extorsión fue el presunto tortolero Óscar Rodrigo Álvarez Gómez, alias Piti.

Sin embargo, Piti no fue el denunciante de este caso que nuevamente genera un escándalo en filas policiales, que se suma al arresto de otros dos agentes en el departamento de Canindeyú, por la supuesta protección de capos ligados al crimen organizado y narcotráfico.

Esta vez la denuncia sobre este supuesto caso de privación ilegítima de libertad y extorsión fue hecha por el mismo comisario principal Alfonso Caballero, jefe de la comisaría 16ª, al director de Policía del departamento Central, comisario general Gustavo Barrios. Este a su vez pidió la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

Cómo se habría registrado el “apriete”

De acuerdo al relato de las fuentes, en la madrugada del sábado último, el comisario Villetti junto con los suboficiales Núñez y Bogado estaban patrullando la jurisdicción cuando interceptaron al presunto tortolero Piti, quien estaba al mando de un automóvil.

Supuestamente, los tres agentes procedieron a la detención del sospechoso debido a que no tenía documentos y lo llevaron a la comisaría, donde le exigieron una importante suma de dinero por su libertad.

Presuntamente, los uniformados le mostraron todos sus antecedentes y sus vínculos con conocidos maleantes y le aseguraron que si se negaba a pagar iban a informar que lo sorprendieron en un intento de robo.

Al parecer, los uniformados fueron bastante convincentes y Piti se vio obligado a vender su auto para entregar el dinero, que según la denuncia fue de G. 10.000.000; sin embargo, el afectado habría comentado a terceros que en realidad él entregó G. 19.000.000 para recuperar su libertad.

Intervención de fiscalía

La fiscala Amelia Bernal intervino en la mañana de ayer la referida unidad policial de Lambaré y procedió a la detención de los agentes denunciados, quienes prestaron declaración en horas de la tarde.

Igualmente, el presunto tortolero Piti también prestó declaración testifical ante el Ministerio Público y dio detalles de lo que pasó en la madrugada del pasado sábado en poder de los tres uniformados.

Aunque el principal afectado no delató a los uniformados, aparentemente confirmó todo lo expuesto en la denuncia.

Finalmente, la fiscala Bernal imputo a los policías por la comisión de los hechos punibles de extorsión, privación ilegítima de libertad y cohecho pasivo agravado. La agente solicitó la prisión preventiva para los tres imputados,