Predominan accidentes en motocicleta en Caacupé

De acuerdo al reporte, los casos atendidos reflejan una constante que se viene repitiendo en los últimos tiempos: la alta cantidad de percances con motocicletas, principalmente durante los días de mayor circulación. En ese sentido, se registraron dos accidentes de motociclistas, uno en el barrio Buena Vista y otro en la compañía Almada, donde los intervinientes debieron asistir a los involucrados y realizar los procedimientos correspondientes.

Asimismo, se reportó un accidente vehicular en la zona céntrica de la ciudad, además de otro percance que involucró a una unidad de transporte público en la compañía Ytú, lo que movilizó a los equipos de emergencia para garantizar la atención y seguridad en el lugar.

Por otra parte, los bomberos también realizaron cobertura de seguridad en inmediaciones de la Basílica de Caacupé, atendiendo la importante presencia de fieles y visitantes que acudieron al sitio durante el fin de semana.

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Se insta a reforzar la conciencia vial

Desde el cuerpo de bomberos voluntarios señalan que este tipo de intervenciones genera una constante demanda de recursos humanos y logísticos, por lo que insisten en la necesidad de reforzar la conciencia vial. En especial, instan a los motociclistas a utilizar casco protector, respetar las normas de tránsito y evitar maniobras imprudentes.

Finalmente, reiteraron que los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de asistencia por parte de los bomberos en Caacupé, una situación que podría reducirse con mayor responsabilidad por parte de los conductores.

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