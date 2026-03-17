San Bernardino: clases gratuitas de música convierten a Casa Büttner en semillero de talentos juveniles

Cada viernes, desde las 16:30 hasta las 19:00, niños, jóvenes y adultos se reúnen en este emblemático lugar para formarse en distintas disciplinas musicales, en un ambiente que combina aprendizaje, creatividad y compañerismo.

La iniciativa no solo busca enseñar técnica, sino también despertar vocaciones y fortalecer la identidad cultural a través de la música.

La profesora Chabely Fretes Acosta exteriorizó su entusiasmo por el impacto que está teniendo el proyecto. “Me siento profundamente emocionada de formar parte de esta casa de estudios, un verdadero espacio donde las personas pueden compartir su arte, descubrir su talento y crecer constantemente. Es también un lugar donde seguimos aprendiendo y difundiendo nuestra cultura”, señaló.

Asimismo, destacó el nivel humano y artístico del equipo docente, con quienes comparte este proceso formativo.

Entre ellos mencionó a Mirtha Noemí Talavera, a quien considera una gran referente del folclore nacional, y al profesor Cristhian Zaracho Ramírez, resaltando su talento, compromiso y vocación de enseñanza.

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“Estoy muy feliz de integrar este equipo maravilloso. No solo venimos a enseñar, sino también a aprender unos de otros y crecer juntos. Este lugar, sin duda, albergará a grandes talentos en el futuro”, afirmó.

Actualmente, hay 28 alumnos inscritos, entre niños, jóvenes y adultos, todos ansiosos por aprender y compartir sus experiencias.

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Clases de guitarra, teclado y canto

Las clases incluyen formación en guitarra, teclado y canto, organizadas en bloques dinámicos que permiten a los participantes explorar distintas áreas.

A las 16:30 se inician las clases de guitarra y teclado. A las 17:00 se desarrolla el canto grupal y repertorio; y a las 18:20 se retoman los instrumentos, cerrando la jornada a las 19:00.

Las inscripciones permanecen abiertas y los interesados pueden comunicarse a los números (0981) 836 595 o (0983) 379 138.

Además de la formación musical, el espacio busca generar un sentido de pertenencia y comunidad, donde cada participante pueda expresarse libremente y encontrar en la música una herramienta de desarrollo personal y cultural.

Desde la organización también resaltaron el respaldo de la Secretaría Nacional de Turismo, así como el acompañamiento de la ministra Angie Duarte, quienes impulsan este tipo de iniciativas que promueven el acceso a la cultura y fortalecen el talento local.

Con esta propuesta inclusiva y gratuita, la Casa Büttner se posiciona como un verdadero semillero de talentos en San Bernardino, apostando al arte como motor de transformación social y cultural en la comunidad.

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