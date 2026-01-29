San Ber mueve US$ 960.000

ABC Negocios conversó con Graciela Agustina Acuña, secretaria de Turismo de la Gobernación de Cordillera, para evaluar el movimiento económico de la temporada. El turismo se mantuvo activo principalmente durante los fines de semana, especialmente los sábados, cuando la ciudad recibió una mayor afluencia de visitantes nacionales y algunos turistas internacionales.

Durante enero de 2026, San Bernardino registró actividad hotelera concentrada en cuatro fines de semana, lo que generó un ingreso estimado de US$ 336.000 en concepto de alojamiento, el gasto en gastronomía por US$ 288.000 y US$ 336.000 en comercio y servicios, dejando un total de US$ 960.000 en ingresos.

Según datos de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y estudios regionales, el gasto promedio de un turista paraguayo es de US$ 100 por noche, compuesto por US$ 50 en alojamiento, US$ 30 en gastronomía y US$ 20 en entretenimiento y comercio.

No obstante, Acuña aclaró que actualmente no se cuenta con cifras precisas sobre la cantidad total de visitantes, incluyendo a los propietarios de casas de fin de semana, quienes, si bien no utilizan hoteles, realizan gastos importantes en supermercados, farmacias y otros servicios locales.

En términos comerciales, la temporada mantuvo activas las ventas en artesanías, alimentos, servicios y actividades recreativas, especialmente en la zona del lago Ypacaraí, la costanera y los espacios públicos más concurridos. Vendedores ambulantes y pequeños comercios reportaron incrementos en sus ingresos gracias a la mayor presencia de turistas en calles y playas durante los fines de semana.

“Sin embargo, uno de los aspectos que marcó esta temporada fue la ausencia de locales gastronómicos temporales, que en años anteriores solían instalarse durante el verano. Esta situación limitó la expansión del sector gastronómico, que, si bien mantuvo actividad en restaurantes, bares y cafés, registró ingresos más ajustados en comparación con temporadas de mayor dinamismo”.

El sector hotelero y las posadas turísticas alcanzaron una ocupación media-baja, concentrada casi exclusivamente los sábados. A diferencia de años anteriores, donde las estadías se extendían de jueves a domingo, en esta temporada la mayoría de las reservas fueron de una o dos noches, lo que redujo los ingresos y la generación de empleo temporal.

A pesar de este escenario, el turismo continuó generando empleo temporal, principalmente en gastronomía, hospedaje y servicios recreativos. Actividades como paseos en bote, deportes acuáticos, recorridos guiados y paseos en catamarán permitieron que trabajadores independientes y pequeños emprendedores obtuvieran ingresos adicionales, aunque de forma concentrada en los días de mayor afluencia.

Un dato relevante fue el crecimiento del sector inmobiliario, con mayores inversiones en propiedades y mejoras en viviendas destinadas al alquiler temporal, consolidándose como un aporte indirecto a la economía turística. Asimismo, supermercados y farmacias registraron incrementos en ventas, beneficiándose del movimiento generado por visitantes y habitantes temporarios de fin de semana.

Actividades culturales y recreativas

En el plano cultural y recreativo, San Bernardino ofreció un verano cargado de música, arte y actividades culturales, aunque la promoción de los eventos se dio de forma dispersa entre las redes de cada productora.

Entre los eventos destacados se encuentran la presentación de DJ Deborah De Luca el 16 de enero, la Fiesta Flashback con The Sacados y Roupa Nova el 31 de enero, y el festival Cosquín Rock en la primera semana de febrero.

Además, Acuña anunció que se desarrollaron actividades culturales gratuitas como el Verano Cultural en Casa Hassler y las propuestas de Casa Büttner, con cuentacuentos, talleres creativos, ferias de artesanía y shows nocturnos organizados con apoyo de Senatur. Estos espacios, junto con la costanera, los miradores Bella Vista, el Museo Histórico Cultural y los paseos en catamarán por el lago Ypacaraí, siguen siendo atractivos clave del destino.

13.000 viajes diarios: el peaje que conecta temporadas

Desde el 1 de enero de 2026, la empresa Rutas del Este tomó oficialmente la gestión operativa del puesto de peaje ubicado sobre la ruta que conecta las ciudades de Luque y San Bernardino, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En esta etapa, el sistema de cobro admite únicamente pagos en efectivo y con tarjetas de crédito o débito.

En cuanto a las tarifas vigentes, los vehículos livianos deben abonar G. 15.000. Por su parte, los camiones y ómnibus de dos ejes pagan G. 26.000, monto que también se aplica a los vehículos livianos con acoplado.

Para los camiones de tres ejes, la tarifa establecida es de G. 44.000, mientras que los camiones con más de tres ejes deben abonar G. 58.000. En todos los casos, el pago se realiza por ida y vuelta.

A inicios de año pasaron 11.312 vehículos, mientras que los días siguientes se registraron cifras superiores a los 13.000 por jornada.