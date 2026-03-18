Con donación, “La negra” Saucedo zafa de juicio por uso de certificado médico falso

Fátima Leticia Saucedo Zelada, más conocida como “La Negra”, fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento en la causa que afronta por la presentación de certificados médicos falsos de reposo para justificar días de ausencias en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La acusación presentada por la fiscala Silvia González Vester por uso de certificado de salud de contenido falso, delito previsto en el artículo 256 de Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa.

Según los datos, Saucedo intentó justificar 47 días de ausencia en un lapso de solo seis meses. Los certificados médicos presentaban presuntas anomalías a simple vista, como que las consultas médicas para justificar la expedición del reposo las realizó una semana después de haber iniciado la ausencia por supuesta convalecencia.

Tras bochorno en la EBY, Fátima Saucedo fue comisionada al Congreso

En julio de 2022, Fátima Saucedo fue desvinculada de la EBY luego de que se concluyó mediante un sumario que incurrió en planillerismo, tiempo en el que se dedicaba a hacer de fotógrafa de campaña del actual presidente de la República, Santiago Peña (ANR).

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Pese a este bochornoso antecedente, la fotógrafa y hurrera cartista Fátima Leticia Saucedo Zelada, alias “La Negra” Saucedo en redes sociales, logró retornar al ente hidroeléctrico, con un salario de G. 30 millones.

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En la audiencia preliminar precisó que es funcionaria de la Entidad Binacional, comisionada al Congreso Nacional.

Médico fue acusado por expedir certificados médicos de contenido falso

En esta causa también está procesado el médico que otorgó los certificados utilizados por Saucedo, el traumatólogo Germano Rodolfo Gernhofer Valdez. El galeno fue acusado por el delito de expedición de certificado de salud de contenido falso, previsto en el artículo 254 del Código Penal, con una pena de privativa de libertad de hasta 3 años o multa.

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En la audiencia preliminar realizada hoy, los abogados Federico Hetter y Mario Bobadilla, defensores de Saucedo y Gernhofer, respectivamente, solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para sus representados, considerando la baja expectativa de pena por el delito acusado.

Hetter destacó que “no existió un perjuicio patrimonial ya que si bien la acusada Fátima Saucedo ha presentado los certificados en cuestión ante su institución laboral, la EBY ha procedido a efectuarle los descuentos correspondientes por las ausencias laborales”.

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En ambos casos, la petición de la defensa contó con el consentimiento de la fiscala Silvia González.

Donaciones en cuotas para Aldeas SOS y Fundación Asoleu

En su resolución, el juez penal de Garantías Miguel Palacios estableció una serie de reglas de conductas para los acusados, siendo la principal de ellas la obligación de donar G. 10 millones cada uno, a distintas entidades de beneficencia.

Específicamente, el auto interlocutorio (AI) N° 194 establece que Fátima Saucedo deberá donar G. 10 millones en 12 cuotas a Aldeas Infantiles SOS, mientras que el Dr. Gernhofer deberá depositar el mismo monto y en las mismas condiciones (12 cuotas) a la Fundación Asoleu (Fundación de Ayuda a niños y niñas con Cáncer y Leucemia).

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Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial y obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado penal de Ejecución, son las demás reglas de conducta establecidas por el juzgado penal de Garantías N° 7, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento serán revocadas y el proceso seguirá su curso.