Imputan a “La Negra” Saucedo por reposos falsos: se ausentaba en la EBY para sacar fotos a Peña

En julio de 2022, Fátima Saucedo fue desvinculada de la EBY luego de que se concluyó mediante un sumario que incurrió en planillerismo, tiempo en el que se dedicaba a hacer de fotógrafa de campaña del actual presidente de la República, Santiago Peña. La fiscala Silvia González Vester la imputó por uso de certificado de salud de contenido falso.

En la causa también la fiscala imputó a Germano Rodolfo Gernhöfer Valdez (43) por la expedición de certificado de salud de contenido falso. Gernhöfer Valdez es médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología y quien expidió los reposos a “La Negra” para justificar sus ausencias de la EBY para poder ser fotógrafa de campaña de Santi Peña.

Saucedo intentó justificar 47 días de ausencia en un lapso de solo seis meses. Los certificados médicos presentaban presuntas anomalías a simple vista, como que las consultas médicas para justificar la expedición del reposo las realizó una semana después de haber iniciado la ausencia por supuesta convalecencia.

Ya en el gobierno de Santiago Peña, en la administración de la EBY del exdiputado cartista Luis Benítez, se inició el retorno de la “Negra Saucedo”, dejando sin efecto todas las evidencias de su planillerismo.

Según un pedido de informes respondido por la EBY a la Cámara de Diputados, Saucedo percibió hasta octubre del año pasado la suma mensual de G. 29.031.758. De dicho monto, G. 20.444.900 corresponden a su salario (categoría F6) de funcionario “administrativo”. Otros G. 8.586.858 percibe en concepto de bonificación por “antigüedad en la EBY”.

Medidas preventivas para “La Negra”

En su escrito, la fiscala solicita como medidas preventivas la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer ante el juzgado de forma mensual, caución real por la suma que el juzgado estime conveniente, de acuerdo a la naturaleza del hecho que se investiga. La imputación está en el despacho del juez Miguel Palacios.

Según aclaró la fiscala, la imputación es por uso de certificado y no por cobro de honorarios, porque la EBY no le pagó, ya que una vez que se realizó la denuncia en la EBY y se inició la investigación por parte de la Fiscalía, la EBY le tuvo por “no justificadas” las ausencias, entonces descontó todos los días que no se presentó.

Del primer certificado médico, del 17 y 18 de marzo de 2022, con sello y membrete del Hospital de San Lorenzo, la Fiscalía constató que “La Negra” Saucedo no consultó, además de que el médico no constató la necesidad de reposo en dichas fechas. Este certificado lo presentó el 30 de marzo.

El segundo, del 24 de marzo de 2022, con sello del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), también se constató que no consultó ni tampoco el médico constató la necesidad del reposo en las fechas. El certificado se presentó el certificado el 30 de marzo.

Denuncia contra “La Negra” Saucedo

El tercero, del 30 de mayo al 3 de junio de 2022, también del IPS, Saucedo consultó recién el 2 de junio, es decir, las fechas de reposo fueron retroactivas y anteriores a la consulta, por lo que los datos resultaron falsos, de acuerdo a la pericia de la Junta Médica de la causa. La imputada presentó el documento el 10 de junio.

El cuarto, del 7 al 9 de junio, también de IPS, Fátima Saucedo consultó recién el 9 de junio de 2022, constatando que los datos del mismo fueron falseados, considerando el mismo criterio que el anterior. El certificado se presentó el 10 de junio.

El quinto reposo, de fechas del 23 al 30 de junio de 2022, también del IPS, se verificó que Saucedo consultó recién el 30 de junio y presentó el certificado el 7 de julio. Cómo el médico no puede expedir un reposo con fecha anterior a la consulta, se consideran falsos los datos del mismo.

La investigación se hizo tras la denuncia realizada por María Esther Roa y Carmen Edid Rodríguez, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.