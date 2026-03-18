MINNA desplegó asistencia en Luque tras el fuerte temporal

Las intensas lluvias registradas este lunes, 16 de marzo, han dejado un rastro de afectación en diversos puntos del país. El fenómeno meteorológico, caracterizado por acumulados de agua significativos, provocó el desborde de cauces y el anegamiento de zonas vulnerables.

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Si bien la inestabilidad afectó a gran parte del departamento Central, las ciudades de Luque y Mariano Roque Alonso se posicionaron como los puntos con mayores reportes de daños estructurales y familias desplazadas.

En Luque, el territorio social San Cayetano fue uno de los más golpeados. El agua ingresó a las viviendas, afectando las pertenencias y la seguridad alimentaria de los residentes. En Mariano Roque Alonso varias zonas bajas sufrieron inundaciones repentinas, lo que activó la coordinación entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) para el relevamiento de daños.

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La Dirección de Gestión de Riesgos del MINNA, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad de Luque y comisiones vecinales, ha mantenido una presencia activa en el terreno para mitigar el impacto en la población infantil, según informó el ministerio.

Acciones de la intervención

Durante una jornada de apoyo, el MINNA entregó insumos no perecederos para asegurar el desayuno y la merienda de 150 niños, niñas y adolescentes. Además, realizó visitas domiciliarias para asistir a las familias en la limpieza y reorganización de sus hogares tras el descenso de las aguas y, confirmó que la mayoría de los menores afectados ya han retomado sus actividades educativas, accediendo nuevamente a los programas de alimentación escolar.

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Desde el MINNA explicaron que el operativo no se limita a la entrega de kits; si no que busca la restitución de derechos en contextos de crisis. Mientras se normaliza la situación en Luque, ya se articula esfuerzos en Mariano Roque Alonso para asegurar que ninguna familia quede desprotegida ante la vulnerabilidad climática.